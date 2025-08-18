Khushi Mukherjee ने कैमरे के सामने दिखाया अपनी बोल्ड और सेक्सी लुक्स का जलवा
खुशी मुखर्जी अपने बोल्ड और सेक्सी लुक्स के लिए अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं। वह हमेशा कुछ अलग और हटके अंदाज में नजर आती हैं। मीडिया के सामने भी वह अक्सर अतरंगी और बेहद रिवीलिंग कपड़े पहनकर अपने हुस्न का जलवा बिखेरती हैं, जो लोगों का ध्यान खींचने में कभी नाकाम नहीं रहता। उनकी हर एक तस्वीर और लुक सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं ।
खुशी मुखर्जी गोल्डन स्लिट ड्रेस में करी सारी हदें पार
खुशी मुखर्जी ने इस तस्वीर में गोल्डन स्लिट ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें वह दिवा से कम नहीं लग रही थीं। साथ ही, खुशी मुखर्जी की इस हॉटनेस का जलवा देखकर मीडिया की नजरें उनकी सेक्सी ड्रेस पर से हट नहीं पा रही थी।
खुशी मुखर्जी ने कट आउट ड्रेस में कैमरे के सामने लगाई आग
खुशी मुखर्जी इस कट-आउट ड्रेस में जैसे ही सामने आईं, लोगों की नजरें फटी की फटी रह गईं। ग्लिटरिंग ब्लैक में उनकी फिगर की हर झलक आग लगा रही थी। सेक्सी एटीट्यूड और बेशुमार कॉन्फिडेंस उनकी हॉटनेस को और ज्यादा बढ़ा देती हैं ।
खुशी मुखर्जी के बोल्ड लुक ने चुराई लाइमलाइट
इस तस्वीर में खुशी मुखर्जी ब्लैक ड्रेस पहनकर, दोनों साइड से स्लिट वाली, कैमरे के सामने पोज दे रही हैं, जिसमें वह अपने दोनों हाथों से अपने लोअर बॉडी छुपा रही हैं। इसे देखने के बाद सबकी नजरें उनके स्लिट वाले पार्ट पर ही टिक गईं।
खुशी मुखर्जी ब्लैक बॉडीकॉन्स ड्रेस मीडिया के सामने दिखाया बोल्ड और सेक्सी अंदाज
इस तस्वीर में खुशी मुखर्जी ने ब्लैक बॉडीकॉन्स ड्रेस पहनी है और काफी बोल्ड और सेक्सी अंदाज में मीडिया के सामने पोज देती नजर आ रही हैं, जिसे देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी।
खुशी मुखर्जी ने फटी जींस में दिखाई अपने हुस्न का जलवा
खुशी मुखर्जी की इस तस्वीर को देखने के बाद आप भी शर्म से लाल हो जाएंगे, जिसमें उन्होंने ब्लैक नेट टॉप पहन है जिसमे आजीबो गरीब हाथ बने हुए है और साथ ही पीछे से फटी हुई जींस।
खुशी मुखर्जी की ब्लैक साइड कट ड्रेस में दिखाया अपना सेक्सी अंदाज
इस ड्रेस में खुशी मुखर्जी ने ब्लैक ड्रेस पहनी है, जिसमें साइड में व्हाइट बो लगा हुआ है। इसे देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर खुशी मुखर्जी को काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे थे।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.