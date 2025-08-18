  • Home>
  • Gallery»
  • Khushi Mukherjee ने कैमरे के सामने दिखाया अपनी बोल्ड और सेक्सी लुक्स का जलवा

Khushi Mukherjee ने कैमरे के सामने दिखाया अपनी बोल्ड और सेक्सी लुक्स का जलवा

 खुशी मुखर्जी अपने बोल्ड और सेक्सी लुक्स के लिए अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं। वह हमेशा कुछ अलग और हटके अंदाज में नजर आती हैं। मीडिया के सामने भी वह अक्सर अतरंगी और बेहद रिवीलिंग कपड़े पहनकर अपने हुस्न का जलवा बिखेरती हैं, जो लोगों का ध्यान खींचने में कभी नाकाम नहीं रहता। उनकी हर एक तस्वीर और लुक सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं । 

By: Komal Kumari Last Updated: August 18, 2025 12:40:45 IST
Follow us on
Google News
Khushi Mukherjee crossed all limits in a golden slit dress - Photo Gallery
1/7

खुशी मुखर्जी गोल्डन स्लिट ड्रेस में करी सारी हदें पार

खुशी मुखर्जी ने इस तस्वीर में गोल्डन स्लिट ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें वह दिवा से कम नहीं लग रही थीं। साथ ही, खुशी मुखर्जी की इस हॉटनेस का जलवा देखकर मीडिया की नजरें उनकी सेक्सी ड्रेस पर से हट नहीं पा रही थी।

Khushi Mukherjee sets the camera on fire in a cut-out dress - Photo Gallery
2/7

खुशी मुखर्जी ने कट आउट ड्रेस में कैमरे के सामने लगाई आग

खुशी मुखर्जी इस कट-आउट ड्रेस में जैसे ही सामने आईं, लोगों की नजरें फटी की फटी रह गईं। ग्लिटरिंग ब्लैक में उनकी फिगर की हर झलक आग लगा रही थी। सेक्सी एटीट्यूड और बेशुमार कॉन्फिडेंस उनकी हॉटनेस को और ज्यादा बढ़ा देती हैं ।

Khushi Mukherjee's bold look stole the limelight - Photo Gallery
3/7

खुशी मुखर्जी के बोल्ड लुक ने चुराई लाइमलाइट

इस तस्वीर में खुशी मुखर्जी ब्लैक ड्रेस पहनकर, दोनों साइड से स्लिट वाली, कैमरे के सामने पोज दे रही हैं, जिसमें वह अपने दोनों हाथों से अपने लोअर बॉडी छुपा रही हैं। इसे देखने के बाद सबकी नजरें उनके स्लिट वाले पार्ट पर ही टिक गईं।

Khushi Mukherjee showed her bold and sexy style in front of media in black bodycon dress - Photo Gallery
4/7

खुशी मुखर्जी ब्लैक बॉडीकॉन्स ड्रेस मीडिया के सामने दिखाया बोल्ड और सेक्सी अंदाज

इस तस्वीर में खुशी मुखर्जी ने ब्लैक बॉडीकॉन्स ड्रेस पहनी है और काफी बोल्ड और सेक्सी अंदाज में मीडिया के सामने पोज देती नजर आ रही हैं, जिसे देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी।

Khushi Mukherjee showed off her beauty in torn jeans - Photo Gallery
5/7

खुशी मुखर्जी ने फटी जींस में दिखाई अपने हुस्न का जलवा

खुशी मुखर्जी की इस तस्वीर को देखने के बाद आप भी शर्म से लाल हो जाएंगे, जिसमें उन्होंने ब्लैक नेट टॉप पहन है जिसमे आजीबो गरीब हाथ बने हुए है और साथ ही पीछे से फटी हुई जींस।

Khushi Mukherjee showed off her sexy style in a black side cut dress - Photo Gallery
6/7

खुशी मुखर्जी की ब्लैक साइड कट ड्रेस में दिखाया अपना सेक्सी अंदाज

इस ड्रेस में खुशी मुखर्जी ने ब्लैक ड्रेस पहनी है, जिसमें साइड में व्हाइट बो लगा हुआ है। इसे देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर खुशी मुखर्जी को काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे थे।

Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Khushi Mukherjee ने कैमरे के सामने दिखाया अपनी बोल्ड और सेक्सी लुक्स का जलवा - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Khushi Mukherjee ने कैमरे के सामने दिखाया अपनी बोल्ड और सेक्सी लुक्स का जलवा - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Khushi Mukherjee ने कैमरे के सामने दिखाया अपनी बोल्ड और सेक्सी लुक्स का जलवा - Photo Gallery
Khushi Mukherjee ने कैमरे के सामने दिखाया अपनी बोल्ड और सेक्सी लुक्स का जलवा - Photo Gallery
Khushi Mukherjee ने कैमरे के सामने दिखाया अपनी बोल्ड और सेक्सी लुक्स का जलवा - Photo Gallery
Khushi Mukherjee ने कैमरे के सामने दिखाया अपनी बोल्ड और सेक्सी लुक्स का जलवा - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?