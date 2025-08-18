Khushi Mukherjee ने कैमरे के सामने दिखाया अपनी बोल्ड और सेक्सी लुक्स का जलवा

खुशी मुखर्जी अपने बोल्ड और सेक्सी लुक्स के लिए अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं। वह हमेशा कुछ अलग और हटके अंदाज में नजर आती हैं। मीडिया के सामने भी वह अक्सर अतरंगी और बेहद रिवीलिंग कपड़े पहनकर अपने हुस्न का जलवा बिखेरती हैं, जो लोगों का ध्यान खींचने में कभी नाकाम नहीं रहता। उनकी हर एक तस्वीर और लुक सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं ।