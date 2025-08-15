  • Home>
  • Khushi Mukherjee ने अपनी इन Adult Film में पार कर दी थी बेशर्मी के सारी हंदे और हो गई थी बेकाबू, देख आप भी हो जाएंगे शर्म से लाल

Khushi Mukherjee ने अपनी इन Adult Film में पार कर दी थी बेशर्मी के सारी हंदे और हो गई थी बेकाबू, देख आप भी हो जाएंगे शर्म से लाल

Khushi Mukherjee Adult Film:  खुशी मुखर्जी अपनी बोल्डनेस और सेक्सी अदाओं के लिए जानी जाती हैं और बिना कपड़ों के शूट करवाने के लिए भी यह एक अश्लील  एक्ट्रेस हैं। जिसकी अश्लील मूवीज और वेब स्टोरीज देखने के लिए लोग तरसते हैं। उल्लू प्लेटफॉर्म पर बोल्ड और हद पार कर देने वाली मूवीज बनाने के लिए  जानी जाती हैं। अगर आपने इसकी एक भी मूवी देख ली तो आप पानी-पानी हो जाओगे। खुशी मुखर्जी अपनी मूवीज और बिना कपड़ों के फोटोशूट करवाने के लिए काफा बार ट्रोल भी हो चूकी है , लेकिन इतनी बेशर्म हैं कि इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो चलिए जानते हैं इसकी कुछ ऐसी मूवीज के बारे में जो आप सिर्फ अकेले में ही देख सकते हैं।

By: Komal Kumari Last Updated: August 15, 2025 16:02:38 IST
RITI RIWAZ LOVE FESTIVAL - Photo Gallery
खुशी मुखर्जी की रिती रिवाज प्रेम महोत्सव हॉट सीन्स भरी मूवी

रिति रिवाज एक वेब सीरीज है, जो उल्लू ऐप पर देखी जा सकती है कहानी एक अनोखे त्योहार की है जहाँ विवाहित जोड़ों को एक रात किसी अजनबी के साथ गुजारने की इजाजत होती है,इसमें खुशी मुखर्जी मुख्य भूमिका में हैं, जहाँ उन्होंने "काल्कि" नाम की महिला का किरदार निभाया है।इस मूवी मे काफी हॉट सीन्स है जो हर कोई नही देख सकता है।

fatherhood - Photo Gallery
खुशी मुखर्जी की पसीने छूड़ा देने वाली फिल्म फादर्हुड

फादर्हुड एक ऐसी वेब सीरीज है जहाँ एक पिता, अपना बेटा, और एक महिला तीनों के बीच एक दुखभरी और पेचीदा कहानी है। खुशी मुखर्जी “निशा”की भूमिका में हैं, जो कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आती हैं।

jungle mai dungle - Photo Gallery
खुशी मुखर्जी की बोल्ड वेब में से एक जंगल में दंगल

जंगल में दंगल एक रोमांचक और बोल्ड वेब सीरीज है, । खुशी मुखर्जी “अरन्या” नाम की महिला का रोल निभाती हैं, जो कहानी में एक अहम ट्विस्ट और ग्लैमर जोड़ती हैं। इस मूवी को भी आप अपनी फैमिली के साथ नही देख सकते है

SHRUNGAARAM ART OF LOVE - Photo Gallery
खुशी मुखर्जी की असलील फिल्मों में से एक श्रुंगारम आर्ट ऑफ लव

खुशी मुखर्जी की सबसे हॉट और सेंसुअल फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में प्यार, जुनून और बोल्ड रोमांस का तड़का है। खुशी ने इसमें अपने किरदार के साथ बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दीं हॉट सीन्स और इंटेंस रोमांटिक मोमेंट्स के कारण ये फिल्म 18+ कैटेगरी में आती है।

NAADAN - Photo Gallery
खुशी मुखर्जी की फिल्म नादान जो अपको रात मे सोने ना दे

"नादान" खुशी मुखर्जी की उन फिल्मों में से है, जिसे देखकर आपका दिमाग और दिल, दोनों देर तक उसी में अटक जाते हैं। कहानी में जितनी मासूमियत है, स्क्रीन पर उतनी ही आग है। खुशी का अंदाज ऐसा है कि हर सीन में वो कैमरे से सीधे आपके दिल तक पहुंचती हैं।

Gandu - Photo Gallery
खुशी मुखर्जी की बोल्ड बंगाली फिल्म गांडू

"गांडू" एक 2010 में बनी बंगाली फिल्म है,। यह फिल्म बहुत बोल्ड और विवादित है क्योंकि इसमें गालियां, न्यूड सीन और सेक्स से जुड़े हैं।फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जो आम सिनेमा में नहीं दिखाए जाते, इसी वजह से इसे भारत में रिलीज नहीं किया गया, लेकिन विदेशों के फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया।

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

