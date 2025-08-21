Khushi Mukherjee की बोल्ड और हॉट वेब सीरीज को देखकर आप भी हो जाएंगे पानी-पानी

रीती रिवाज प्यार, धोखा और भावनाएं पर आधारित हैं

ये कहानी एक गाँव की ट्रेडिशन पर है, जहां शादीशुदा लोग एक रात के लिए किसी और के साथ अपनी फैंटेसी पूरी कर सकते हैं। इसमें प्यार, धोखा और भावनाएं सब कुछ दिखाया गया है। खुशी मुखर्जी ने इसमें ‘काल्की’ नाम की लड़की का रोल किया है, जिसमें उनका किरदार बहुत ही बोल्ड और इमोशनल है। अगर आप कुछ हटकर और बोल्ड स्टोरी देखना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी।