Khushi Mukherjee की बोल्ड और हॉट वेब सीरीज को देखकर आप भी हो जाएंगे पानी-पानी


खुशी मुखर्जी हमेशा से अपने बोल्ड और बिना कपड़ों वाले शूट्स के लिए जानी जाती हैं और वैसे ही उनकी कुछ एडल्ट मूवीज भी हैं जो अश्लीलता और हॉट सीन्स से भरी पड़ी हैं, जिन्हें देखने के बाद आप खुद को काबू में नहीं रख पाएंगे।  आइये जानते है, उल्लू टीवी की एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी की एडल्ट मूवीज और सीरीज के बारे में, जो आपको पानी-पानी कर देंगी।

By: Komal Kumari Last Updated: August 21, 2025 11:30:39 IST
After watching this faggot you will also start sweating - Photo Gallery
1/7

गांडू जिसे देखने के बाद आपके भी छूट जाएंगे पसीने

गांडू एक बोल्ड और झगड़े के ऊपर बनी वेब सीरीज है, जिसमें कहानी यह उल्लू ओरिजिनल है, जिसने खुशी मुखर्जी को वेब सीरीज के क्षेत्र में पहचान दिलाई। यह 2019 में रिलीज हुई थी और साथ ही खुशी मुखर्जी ने इस सीरीज में मैन लीड का रोले प्ले किया था।

Rituals are based on love, betrayal and emotions - Photo Gallery
2/7

रीती रिवाज प्यार, धोखा और भावनाएं पर आधारित हैं

ये कहानी एक गाँव की ट्रेडिशन पर है, जहां शादीशुदा लोग एक रात के लिए किसी और के साथ अपनी फैंटेसी पूरी कर सकते हैं। इसमें प्यार, धोखा और भावनाएं सब कुछ दिखाया गया है। खुशी मुखर्जी ने इसमें ‘काल्की’ नाम की लड़की का रोल किया है, जिसमें उनका किरदार बहुत ही बोल्ड और इमोशनल है। अगर आप कुछ हटकर और बोल्ड स्टोरी देखना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी।

Full of Stranger Mystery - Photo Gallery
3/7

स्ट्रेंजर मिस्ट्री से भरपूर

तीन लड़कियां एक साथ रहती हैं। एक दिन एक लड़की की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। ये शो डर, शक और सच्चाई ये शो सस्पेंशन के ऊपर आधारित है ख़ुशी ने इस शो में 'सान्या' नाम की लड़की का रोल किया है।और साथ ही हम आपको ये भी बता दे की उनका ये रोल मिस्ट्री से भरा हुआ है । ये शो आपको न्यूफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी।

Naadaan (Heartbreaking Story) - Photo Gallery
4/7

नादान( दिल दहलाने वाली स्टोरी)

एक दिलचस्प और जज्बाती वेब सीरीज है, जिसमें एक अंधे प्रोफेसर और उसकी पत्नी की जिदगी दिखाई गई है। हम आपको बता दे की खुशी मुखर्जी ने इस सीरीज में 'रजनी' का रोल प्ले किया है। रजनी एक सीधी-सादी पत्नी है लेकिन उसकी जिंदगी में चाहतों और फैसलों की उथल-पुथल है और इस शो में रोमांस, गलतफहमियाँ और दिल के तूफान बखूबी दिखाए गए हैं।

Devika's story is full of bold scenes - Photo Gallery
5/7

देविका बोल्ड सीन से भरी हुई स्टोरी

देविका एक सामाजिक विषय पर आधारित वेब सीरीज है और इस शो में खुशी मुखर्जी ने 'देविका' का रोल प्ले किया है और हम आपको ये भी बता दे की इस शो में काफी सारी बोल्ड सीन है, जो सिर्फ आप अकेले देख सकते हैं।

Backroad Hustle (Story based on murder mystery and suspense) - Photo Gallery
6/7

बैकरोड हसल (मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस पर बेस्ड स्टोरी)

इस शो की कहानी छोटे शहर की गलियों से शुरू होती है,जहां कुछ युवा दोस्त अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहे होते हैं।इस शो की स्टोरी मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस पर बेस्ड हैं।

inkhabar Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

