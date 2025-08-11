गंदी तस्वीरें और वीडियो बेचती थी Khushi Mukherjee, रातों-रात कमाए थे 1 करोड़ से ज्यादा पैसे

खुशी मुखर्जी ने बेचे अपने अशलिल फोटो और वीडियो (Khushi Mukherjee Sold Her Obscene Photos And Videos)

खुशी मुखर्जी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और हमेशा अपनी बोल्ड और सेक्सी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। कुछ लोग एक्ट्रेस के टू मच हॉट लुक को पसंद करते हैं, तो कई लोग खुशी मुखर्जी को बेशर्म और घटिया बताते हैं, लेकिन ट्रोलर्स की बातों का एक्ट्रेस पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुशी मुखर्जी अपनी अश्लील फोटो और वीडियो बेचकर 10 करोड़ कमा चुकी हैं, इस बात का खुलासा खुद खुशी ने एक इंटरव्यू में किया है।