गंदी तस्वीरें और वीडियो बेचती थी Khushi Mukherjee, रातों-रात कमाए थे 1 करोड़ से ज्यादा पैसे
Khushi Mukherjee Earned 10 Crore Rupees By Selling Photos And Videos: बोल्ड और सेक्सी लुक से इंटरनेट पर तहलका मचाने वाली खुशी मुखर्जी ने अपनी अश्लील फोटो और वीडियो से कमाए 10 करोड़ रुपये कमा चुकी हैं, एक्ट्रेस ने खुद इस बात का खुलासा एक इंटरव्यू में किया है।
खुशी मुखर्जी ने तस्वीरें और वीडियो बेचकर कमाए 10 करोड़ रुपये (Khushi Mukherjee Earned 10 Crore Rupees By Selling Photos And Videos)
बोल्ड और सेक्सी लुक से तहलका मचाने वाली खुशी मुखर्जी हमेशा खबूरों में रहती हैं। एक्ट्रेस बेढ़ंगे कपड़े पहकर मीडिया के सामने आती है, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता हैं और लोग सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को भर-भर कर गालियां देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुशी मुखर्जी अपनी अश्लील फोटो और वीडियो से 10 करोड़ कमा चुकी हैं.
खुशी मुखर्जी ने बेचे अपने अशलिल फोटो और वीडियो (Khushi Mukherjee Sold Her Obscene Photos And Videos)
खुशी मुखर्जी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और हमेशा अपनी बोल्ड और सेक्सी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। कुछ लोग एक्ट्रेस के टू मच हॉट लुक को पसंद करते हैं, तो कई लोग खुशी मुखर्जी को बेशर्म और घटिया बताते हैं, लेकिन ट्रोलर्स की बातों का एक्ट्रेस पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुशी मुखर्जी अपनी अश्लील फोटो और वीडियो बेचकर 10 करोड़ कमा चुकी हैं, इस बात का खुलासा खुद खुशी ने एक इंटरव्यू में किया है।
खुशी मुखर्जी ने इंटरव्यू में खूद किया था फोटो और वीडियो बेचने का खुलासा (Khushi Mukherjee Herself Disclosed About Selling Photos And Videos)
दरअसल खुशी मुखर्जी ने गलाटा इंडिया को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या ये सच है कि 2022 में आपने अपने फोटो-वीडियो बेचे थे और 10 करोड़ कमाए थे, तो इस का जवाब देते हुए खुशी मुखर्जी ने कहा- हां..
ऐप पर बेचती थी खुशी मुखर्जी अपनी फोटो और वीडियो (Khushi Mukherjee used to sell her photos and videos on app)
गलाटा इंडिया को एक इंटरव्यू में जब खुशी मुखर्जी से पूछा की उन्हें फोटो-वीडियो बेचकर कैसे पैसे कमाए, तो एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने एक एप बनाया था, जिसका नाम था खुशी मुखर्जी डॉट कॉम। इंटरनेट पर अभी भी वो ऐप मौजूद हैं, लेकिन अब उसका कंटेंट काफी बदल दिया गया है।
एडल्च फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर चुकी है खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee has worked in adult films and web series
खुशी मुखर्जी ने इंटरव्यू में आगे बताया था कि- उस दौरान भी ऐसी कोई खराब कंटेंट नहीं था, जो आपत्तिजनक हो या वेब सीरीज से हटकर हो। बता दें खुशी मुखर्जी एडल्च फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं।
खुशी मुखर्जी ने कहा- कई बड़े स्टार बना चुके हैं पर्सनल ऐप (Khushi Mukherjee said- many big stars have created personal apps)
गलाटा इंडिया को दिए इंटरव्यू में खुशी मुखर्जी ने आगे बताया कि- काफी फैंस होते थे जिन्हें मुझसे बात करनी होती थी और कनेक्ट करना होता था। उस समय कई कई बड़े-बड़े एक्टर्स ने भी अपना एप शुरु किया था, उस समय यह अगल बात थी, लेकिन अब ये बहुत नॉर्मल है।
फोटो और वीडियो बेचकर खुशी मुखर्जी ने कमाए थे 1 करोड़ रुपये (Khushi Mukherjee earned Rs 1 crore by selling photos and videos)
खुशी मुखर्जी ने बताया कि उनके एप पर कोई फैंस आते थे और फोटो वीडियो अनलॉक करते थे। उन्हें में से एक फैन था, जो इंडिया का नहीं था, उसने एप पर 4-5 विजिट करी थी और 1 करोड़ 13 लाख स्पेंड कर दिए थे।