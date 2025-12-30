Khushi Mukherjee की कातिल अदाओं वाली ये 7 तस्वीरें, देखते ही हो जाएंगे पानी-पानी
Khushi Mukherjee: अपनी बोल्डनेस और कातिल अदाओं के लिए हमेशा चर्चा का विषय बना हुआ है. अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव के बारे में एक चौंकाने वाला दावा किया है. हाल ही में एक इवेंट में खुशी ने कहा कि सूर्यकुमार पहले उन्हें अक्सर मैसेज करते थे, लेकिन अब वे एक-दूसरे से बात नहीं करते. जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या वह किसी क्रिकेटर को डेट करना चाहती हैं तो खुशी ने जवाब दिया कि उन्हें लिंक-अप पसंद नहीं हैं.
खुशी मुखर्जी ने क्या कहा? (What did Khushi Mukherjee say?)
खुशी मुखर्जी ने कहा कि सूर्यकुमार यादव मुझे बहुत मैसेज करते थे. लेकिन अब हम ज़्यादा बात नहीं करते और मैं उनसे जुड़ना भी नहीं चाहती. मुझे अपने बारे में कोई लिंक-अप पसंद नहीं है.हालांकि सूर्यकुमार ने अभी तक इन दावों पर कोई जवाब नहीं दिया है.
हॉट एंड सेक्सी फोटो के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee is always in the spotlight for her hot and sexy photos)
खुशी मुखर्जी अपनी बोल्डनेस और कातिल अदाओं के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने काफी बोल्ड फिल्मों में भी काम किया है और म्यूजिक वीडियो में भी काम कर रखा हैं. हाल ही में खुशी मुखर्जी ने सारी हदें पार करके बस एक कंबल को अपने बदन पर रखकर फोटो क्लिक करवाई थी.
खुशी मुखर्जी ने पर्पल कलर की बिकिनी ने ढहाया कहर (Khushi Mukherjee created a sensation in a purple bikini)
खुशी मुखर्जी ने पर्पल कलर की बिकनी पहनकर ऐसा सेक्सी पोज दिया है. जिसे देखते हीं आप अपना आपा खो बैठेंगे. इस तस्वीर में खुशी मुखर्जी खुले गीले बाल और अपना पूरा बदन दिखाते हुए कहर ढा रही है.
खुशी मुखर्जी की इस तस्वीर को देख हो जाएंगे पानी-पानी (You'll be left speechless after seeing this picture of Khushi Mukherjee)
खुशी मुखर्जी की इस तस्वीर को देखते ही आप पानी-पानी हो जाएंगे. जिसमें खुशी मुखर्जी शॉवर के नीचे भीगती हुई नजर आ रही हैं और उन्होंने सफेद कपड़े में अपना गीला बदन दिखाते हुए पोज दिया है.
खुशी मुखर्जी की कहर ढाती तस्वीर (Khushi Mukherjee's stunning picture)
खुशी मुखर्जी इस फोटो में अपना गीला बदन दिखा रही हैं. जिसमें वो सफेद रंग के कपड़े पहने हुए नजर आ रही है. जिसमें उनके कपड़े गिले नजर आ रहे हैं.
खुशी की कीलर स्टाइल (Happiness Killer Style)
खुशी मुखर्जी इस तस्वीर में कहर ढा रही है. जिसमें वो लेपर्ड प्रिंट बिकिनी पहनी हुई नजर आ रही है. जिसे देखते ही आप अपने होश खो बैठेंगे.
खुशी मुखर्जी को जानवरों से बहुत प्यार है (Khushi Mukherjee loves animals very much.)
खुशी मुखर्जी की बात करें तो वो अपनी अतरंगी कपड़ों और जानवरों से प्यार की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. अगर आप उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखेंगे तो इसमें जानवरों के साथ वाले कई रील और तस्वीर नजर आएंगी.