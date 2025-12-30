Khushi Mukherjee की कातिल अदाओं वाली ये 7 तस्वीरें, देखते ही हो जाएंगे पानी-पानी

Khushi Mukherjee: अपनी बोल्डनेस और कातिल अदाओं के लिए हमेशा चर्चा का विषय बना हुआ है. अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव के बारे में एक चौंकाने वाला दावा किया है. हाल ही में एक इवेंट में खुशी ने कहा कि सूर्यकुमार पहले उन्हें अक्सर मैसेज करते थे, लेकिन अब वे एक-दूसरे से बात नहीं करते. जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या वह किसी क्रिकेटर को डेट करना चाहती हैं तो खुशी ने जवाब दिया कि उन्हें लिंक-अप पसंद नहीं हैं.