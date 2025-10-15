  • Home>
काम पाने के लिए इतनी बेशर्मी पर उतरीं Khushi Mukherjee, पहने ऐसे कपड़े कि दिख गया सबकुछ

पिछले कुछ समय से खुशी मुखर्जी अपने वल्गर ड्रेसिंग सेंस की वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं. वह आए दिन सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर रहती हैं और उनपर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगते हैं. देखिए कुछ ऐसे लुक्स जिन्होंने सबसे ज्यादा विवाद पैदा कर दिया.

By: Kavita Rajput | Published: October 15, 2025 1:58:08 PM IST

1/7

बोल्ड ड्रेसिंग के कारण झेलती हैं आलोचना

उर्फी जावेद के बाद पिछले कुछ समय से एक नया नाम अपने अजीबोगरीब फैशन सेंस की वजह से सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, ये नाम ख़ुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) का है.

2/7

रियलटी शो में नज़र आ चुकी हैं ख़ुशी

ख़ुशी स्पिल्ट्सविला जैसे शो में नजर आई थी. उस शो में ख़ुशी को बतौर कंटेस्टेंट देखा गया था लेकिन ख़ुशी ने भद्दे ड्रेसिंग सेंस की वजह से बाद में सबका ध्यान खींचा और सुर्ख़ियों में आने लगीं.

3/7

लोगों ने कहा, ये भी क्यों पहना है?

उनका ऐसा ड्रेसिंग सेंस देख लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया. जब ख़ुशी का ये ड्रेस पहने वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करते हुए लिखा, ये भी क्यों पहना, इसे भी उतार देती.

4/7

उर्फी जावेद से किया था कंपेयर

कुछ यूजर्स उनकी तुलना उर्फी जावेद से करते हैं जबकि कुछ ने ख़ुशी को सलाह देते हैं कि ये आउटफिट हॉट नहीं बल्कि चीप और वल्गर की कैटेगरी में आते हैं.

5/7

फलक नाज़ ने सुनाई थी खरी खोटी

टीवी एक्ट्रेस फलक नाज़ ने भी सोशल मीडिया पर ख़ुशी के ड्रेसिंग सेंस को वाहियाद बताते हुए उनकी जमकर आलोचना की थी.

6/7

हॉलीवुड सेलेब्स से लेती हैं प्रेरणा

ख़ुशी को फलक के कमेंट्स से गुस्सा आ गया था और उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि ऐसे ड्रेसिंग सेंस के पीछे वह हॉलीवुड सेलेब्स से प्रेरणा लेती हैं.

7/7

खुद की करती हैं तारीफ

ख़ुशी खुद को निडर और बहादुर मानती हैं कि वो हर ड्रेस कैरी करने की हिम्मत रखती हैं।

