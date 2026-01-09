बिना कपड़ों में फोटोशूट से लेकर खेला फेमिनिज्म का कार्ड…बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी Khushi Mukherjee
Khushi Mukherjee Controversy: एक्ट्रेस और मॉडल खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) अपनी अतरंगी और बोल्ड ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. जिसके कारण कई बार उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है. खुशी मुखर्जी कई बार विवादों में फंस चुकी हैं.
खुशी मुखर्जी-सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव भारतीय क्रिकेट के बड़े स्टार हैं, लेकिन कई बार उनके साथ विवाद भी जुड़ जाते हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने कुछ समय पहले कहा था कि सूर्याकुमार यादव उन्हें पहले बहुत मैसेज करते थे. यह बात वायरल हुई और लिंक-अप की अफवाहें उड़ीं. बाद में खुशी ने क्लियर किया कि सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन विवाद बड़ा हो गया.
शिव तांडव डांस वाला बवाल
खुशी मुखर्जी का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था. उन्होंने पवित्र शिव तांडव स्तोत्रम पर बोल्ड और सेक्सी डांस किया. जिसके बाद लोगों ने उन्हें निशाने पर ले लिया.
बोल्ड कपड़ों पर ट्रोलिंग
खुशी के रिवीलिंग और अतरंगी कपड़े को लेकर अक्सर लोग उनपर भड़कते रहते हैं. लोग कई बार उन्हें इसे लेकर ट्रोल कर चुके हैं.
घर से 25 लाख की चोरी
खुशी मुखर्जी ने कुछ समय पहले दावा किया था कि उनकी नौकरानी या दोस्तों ने उन्हें नशा देकर घर से 25 लाख की ज्वेलरी चोरी कर ली. उनके इस आरोप को लोगों ने पब्लिसिटी स्टंट बताया.
हनुमान चालीसा से जवाब
बोल्ड कपड़ों की ट्रोलिंग के बाद खुशी ने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए एक वीडियो शेयर किया था. उन्होंने वीडियो के जरिए कहा था कि बोल्ड कपड़े पहनने से संस्कृति नहीं भूलती. लेकिन इसके बावजूद लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया था.
होटल में छेड़छाड़ का आरोप
भोपाल के होटल में खुशी ने नाबालिग कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया था. यह मामला बड़ा विवाद बना था और खुशी सुर्खियों में छा गई थी.
रियलिटी शो में झगड़े और बोल्ड कंटेंट
MTV स्प्लिट्सविला और अन्य शोज में खुशी के झगड़े और बोल्ड बयान से विवाद पैदा होते रहे. उनकी वेब सीरीज भी ट्रोलिंग का कारण बनी थी. लेकिन इन सबके बावजूद खुशी बेफिक्र होकर अपना स्टाइल जारी रखती हैं!