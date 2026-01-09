बिना कपड़ों में फोटोशूट से लेकर खेला फेमिनिज्म का कार्ड…बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी Khushi Mukherjee

खुशी मुखर्जी-सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव भारतीय क्रिकेट के बड़े स्टार हैं, लेकिन कई बार उनके साथ विवाद भी जुड़ जाते हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने कुछ समय पहले कहा था कि सूर्याकुमार यादव उन्हें पहले बहुत मैसेज करते थे. यह बात वायरल हुई और लिंक-अप की अफवाहें उड़ीं. बाद में खुशी ने क्लियर किया कि सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन विवाद बड़ा हो गया.