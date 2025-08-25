  • Home>
  • Khushi Mukherjee के घर हुई चोरी, मेड पर लगाया इल्जाम

Khushi Mukherjee के घर हुई चोरी, मेड पर लगाया इल्जाम

खुशी मुखर्जी, जिन्होंने कई रियलिटी शोज में हिस्सा लिया है और अपनी बोल्ड और सेक्सी अदाओं के लिए जानी जाती हैं, हाल ही में एक बड़े हादसे का शिकार हुई हैं। इस घटना के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है खुशी मुखर्जी के साथ, जिसकी वजह से वो अचानक चर्चा में आ गई हैं।

By: Komal Kumari Last Updated: August 25, 2025 11:23:50 IST
खुशी मुखर्जी घर पर हुई चोरी

खुशी मुखर्जी, जो अपने बोल्ड फोटोशूट्स और एडल्ट फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनके ग्लैमर या फैशन नहीं, बल्कि उनके घर में हुई एक बड़ी चोरी है।

खुशी मुखर्जी के घर से कितने पैसे हुए चोरी

खबरों से पता चला हैं की खुशी मुखर्जी के घर से करीब 25 लाख रुपये और कीमती गहने चोरी हो गए हैं। इस घटना के बाद से ऐक्ट्रेस काफी परेशान हैं।

खुशी मुखर्जी को किस पर है शक

खुशी मुखर्जी का कहना है कि उन्हें शक अपने हाउसहेल्पर पर है, क्योंकि चोरी की घटना के बाद से ही वह अचानक घर से गायब हो गया है। ऐक्ट्रेस ने आरोप लगाया है कि वही 25 लाख रुपये और गहने लेकर फरार हुआ है।

खुशी मुखर्जी ने पुलिस स्टेशन एफआईआर करवाई दर्ज

घटना के तुरंत बाद खुशी मुखर्जी ने पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हाउसहेल्पर की तलाश जारी है।

चोरी के मामले को लेकर खुशी मुखर्जी क्या है कहना

खुशी मुखर्जी का कहना है कि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह उनके लिए बेहद दुखद अनुभव है, क्योंकि जिस पर आप भरोसा करते हैं, जब वही आपके साथ धोखा करता है, तो तकलीफ और भी बढ़ जाती है।

खुशी मुखर्जी के बारे में कुछ बाते

अगर हम बात करें खुशी मुखर्जी की, तो ऐक्ट्रेस ने कई एडल्ट फिल्मों में काम किया है। इसके साथ ही वह कई रियलिटी शोज जैसे स्प्लिट्सविला, लव स्कूल 3, और द सोसाइटी में भी नजर आ चुकी हैं।

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

