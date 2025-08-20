  • Home>
  इस पॉपुलर शो में काम कर चुकी हैं Khushi Mukherjee, इतने करोड़ की हैं मालकिन!

इस पॉपुलर शो में काम कर चुकी हैं Khushi Mukherjee, इतने करोड़ की हैं मालकिन!

 Khushi Mukherjee Net Worth: खुशी मुख़र्जी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड और हॉट लुक्स को लेकर ट्रोल होती हैं, कई बार वो ऐसे अतरंगी ऑउटफिट पहन कर कैमरे  के सामने आ जाती है जो उनके लिए आफत बन जाता हैं लेकिन इसके बाद भी खुशी ट्रोलर्स की बात को नजरअंदाज करती हैं। खुशी ने टेलीविजन शो के साथ – साथ काफी सारी एडल्ट फिल्मों में काम किया हैं और करोड़ों रुपये कमाए हैं।   

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 20, 2025 14:13:14 IST
इस पॉपुलर शो में काम कर चुकी हैं Khushi Mukherjee, इतने करोड़ की हैं मालकिन!
1/7

कौन हैं खुशी मुख़र्जी ?

खुशी मुखर्जी एक मॉडल और एक्ट्रेस है उन्होंने काफी सारी एडल्ट फिल्मों और टेलिविजन शो में काम किया है वह अब तक काफी सारी बी-ग्रेड फिल्मों में नजर आ चुकी है।

Khushi Mukherjee has also worked in Tamil and Telugu industry
2/7

तमिल और तेलुगू इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी है खुशी मुखर्जी

खुशी मुखर्जी ने सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही नहीं बल्कि तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है, उन्होंने हार्ट अटैक जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से सभी को हैरान कर दिया है। खुशी ने साउथ की फिल्मों में छोटे लेकिन काफी बोल्ड रोल निभाए हैं।

Khushi Mukherjee worked in this popular television show
3/7

खुशी मुखर्जी ने इस पॉपुलर टेलिविजन शो में किया काम

खुश मुखर्जी ने टीवी इंडस्ट्री में भी अपनी एक्टिंग का से सभी को हैरान कर दिया हैं, उन्हें पॉपुलर शो 'बालवीर' देखा गया है, इस शो के जरिये यह देखने को मिलता है कि वह केवल बोल्ड रोल ही नहीं बल्कि बाकी सारे रोल भी काफी अच्छे से निभा सकती हैं।

Khushi Mukherjee became famous due to adult video
4/7

एडल्ट वीडियो से बड़ी खुशी मुखर्जी की पापुलैरिटी

खुशी मुखर्जी ने कुछ एडल्ट फिल्में भी की है जैसे गांडू, नूरी, स्ट्रेंजर इन फिल्मों की वजह से वो काफी ट्रोल भी हुई थी लेकिन इन्हीं फिल्मों ने उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पापुलैरिटी दिलाई।

Khushi Mukherjees bold outfit created a ruckus
5/7

खुशी मुखर्जी के बोल्ड ऑउटफिट ने मचा दिया बवाल

खुशी मुखर्जी अक्सर अपने बोल्ड और अश्लील लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरती है और कई बार ट्रोल भी होती है, लेकिन खुशी इस बात पर बिलकुल ध्यान नहीं देती हैं।

Know what is the net worth of Khushi Mukherjee
6/7

जाने क्या है खुशी मुखर्जी की नेटवर्थ ?

खुशी मुखर्जी एडल्ट फिल्म और शो से काफी पैसे कमाती है उनकी नेटवर्थ सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें तो वह लगभग 12 करोड़ तक जाती है उन्होंने ऐसा दावा भी किया था कि उन्होंने दो महीने में एक एप के जरिए 10 करोड रुपए कमाए थे और उसे एप पर कोई भी अश्लील कंटेंट नहीं था।

Disclaimer
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

इस पॉपुलर शो में काम कर चुकी हैं Khushi Mukherjee, इतने करोड़ की हैं मालकिन! - Photo Gallery

इस पॉपुलर शो में काम कर चुकी हैं Khushi Mukherjee, इतने करोड़ की हैं मालकिन! - Photo Gallery
इस पॉपुलर शो में काम कर चुकी हैं Khushi Mukherjee, इतने करोड़ की हैं मालकिन! - Photo Gallery
इस पॉपुलर शो में काम कर चुकी हैं Khushi Mukherjee, इतने करोड़ की हैं मालकिन! - Photo Gallery
इस पॉपुलर शो में काम कर चुकी हैं Khushi Mukherjee, इतने करोड़ की हैं मालकिन! - Photo Gallery
