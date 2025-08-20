इस पॉपुलर शो में काम कर चुकी हैं Khushi Mukherjee, इतने करोड़ की हैं मालकिन!

Khushi Mukherjee Net Worth: खुशी मुख़र्जी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड और हॉट लुक्स को लेकर ट्रोल होती हैं, कई बार वो ऐसे अतरंगी ऑउटफिट पहन कर कैमरे के सामने आ जाती है जो उनके लिए आफत बन जाता हैं लेकिन इसके बाद भी खुशी ट्रोलर्स की बात को नजरअंदाज करती हैं। खुशी ने टेलीविजन शो के साथ – साथ काफी सारी एडल्ट फिल्मों में काम किया हैं और करोड़ों रुपये कमाए हैं।