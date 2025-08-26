आधे-अधूरे कपड़ो की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं khushi mukherjee

आधे-अधूरे कपड़ो की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं khushi mukherjee
खुशी मुखर्जी अपने बोल्ड और सेक्सी अंदाज से इंटरनेट का पारा हाई कर देती हैं। एक तरफ वो कैमरे के सामने कपड़े उतारकर बेहिचक अपनी अदाओं का जलवा बिखेरती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें जमकर ट्रोल भी करते हैं। लेकिन खुशी को किसी की परवाह नहीं करती वो हर बार पहले से ज्यादा हॉट लुक में सामने आती हैं। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं उनकी कुछ ऐसी बोल्ड तस्वीरों पर, जिन्हें देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे!”
खुशी क्यों रहती हैं हमेशा ट्रोलर्स के निशाने पर
खुशी मुख़र्जी हमेशा से अपने बोल्ड और रिवीलिंग ड्रेसिंग सेंस और बेबाक अंदाज के लिए अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं।
खुशी फुल स्लीव्स वाले गाउन में लग रही हैं हॉट
ख़ुशी मुखर्जी ने इस तस्वीर में ब्लैक, फुल स्लीव्स वाला गाउन पहन रखा हैं। ये ड्रेस उनके लुक में एक मॉडर्न ट्विस्ट देती है। यह एक ट्रांसपेरेंट फैब्रिक और उस पर लगे चमचमाते स्टोन्स वाला ऑउटफिट हैं।
खुशी ने पहना वन-ऑफ शोल्डर ड्रेस
खुशी इस स्लीक, वन-शोल्डर ब्लैक ड्रेस में हॉट और सेक्सी लग रही हैं। ये ड्रेस ग्लैमर और स्टाइल का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। उनका एक साइड वाला शोल्डर स्ट्रैप बहुत ही खूबसूरती से उनकी बॉडीलाइन को निखार रहा हैं।
खुशी ने खुद को किया कंबल से कवर
इस तस्वीर में ख़ुशी मुख़र्जी ने सेमी न्यूड फोटो शूट कराया हैं, जिसमे वो खुद को केवल एक फर वाले कम्बल से ढकती हुई दिख रही हैं। ये फोटोशूट खुशी के बोल्डनस को दिखा रहा हैं।
खुशी ने कट-आउट ऑउटफिट में दिखाया अपना सेक्सी लुक
इस तस्वीर में खुशी मुख़र्जी ने कट - आउट वाली लेगिंग्स और ऊपर ट्यूब टॉप पहन रखा हैं , उनके इस लुक की कुछ लोग तारीफ़ करते हैं तो कुछ लोग उन्हें जमकर ट्रोल भी करते हैं।
