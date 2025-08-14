बेढंगे कपड़ो को लेकर ट्रोल होने वाली Khushi Mukherjee कमाती है सोशल मीडिया से लाखों, शेयर कर चुकी हैं बिना कपड़ों के भी तस्वीरें

Khushi Mukherjee earns millions on social media: खुशी मुखर्जी हमाशे अपने बेढंगे कपड़ो के साथ-साथ हद से ज्यादा बोल्ड और सेक्सी लुक की वजह से हमेशा चर्चा में रहती है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जबरदस्त ट्रोल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडियां पर अपनी सेक्सी ओर हद से ज्यादा बोल्ड फोटो शेयर करके खुशी मुखर्जी लाखों की कमाई करती हैं।