बेढंगे कपड़ो को लेकर ट्रोल होने वाली Khushi Mukherjee कमाती है सोशल मीडिया से लाखों, शेयर कर चुकी हैं बिना कपड़ों के भी तस्वीरें
Khushi Mukherjee earns millions on social media: खुशी मुखर्जी हमाशे अपने बेढंगे कपड़ो के साथ-साथ हद से ज्यादा बोल्ड और सेक्सी लुक की वजह से हमेशा चर्चा में रहती है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जबरदस्त ट्रोल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडियां पर अपनी सेक्सी ओर हद से ज्यादा बोल्ड फोटो शेयर करके खुशी मुखर्जी लाखों की कमाई करती हैं।
सोशल मीडियां पर करती हैं खुशी मुखर्जी लाखों की कमाई
खुशी मुखर्जी हमाशे अपने बेढंगे कपड़ो के साथ-साथ हद से ज्यादा बोल्ड और सेक्सी लुक की वजह से हमेशा चर्चा में रहती है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जबरदस्त ट्रोल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडियां पर अपनी सेक्सी ओर हद से ज्यादा बोल्ड फोटो शेयर करके खुशी मुखर्जी लाखों की कमाई करती हैं।
खुशी मुखर्जी के इंस्टा पर है 1.5 मिलियन फॉलोअर्स
खुशी मुखर्जी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर करीब 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो खुशी मुखर्जी के हर लुक के दीवाने हैं और वो उनकी हर फोटो और वीडियों पर लाइक और कमेंट करते हैं।
इंस्टाग्राम चैनल पर एक्सक्लूसिव कंटेंट डालती है खुशी मुखर्जी
खुशी मुखर्जी ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना एक चैनल भी बनाया हैं, जिसपर वह अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट डालती हैं और इस चैनके के सब्सक्रिप्शन की कीमत ₹390 प्रति माह रखी है. वर्तमान में लगभग 20,000 से अधिक लोग उनके सब्सक्राइब्ड मेंबर हैं, इसके मुताबिक का खुशी मुखर्जी अनुमानित मासिक आय 10 लाख रुपये के बिच हो सकती है
फोटो और वीडियों बेचकर खुशी मुखर्जी ने कमाए थे 10 करोड़ रुपये
इसके अलावा 2022 में खुशी मुखर्जी ने अपना एक ऐप और वेबसाइट बनाई थी, जिसे उन्हें अपनी तस्वीरें और वीडियो बेचकर 10 करोड़ रुपये कमाए थे। इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में किया था।
खुशी मुखर्जी लेती हैं इंस्टा पोस्ट के लिए इतनी कीमत
इतना ही नहीं एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खुशी मुखर्जी ने ऐप पर आयोजित एक 24 घंटे के सेल इवेंट के दौरान 8.34 लाख रुपये कमाए। इसके अलावा एक्ट्रेस की इंस्टा पोस्ट की अनुमानित कीमत प्रति स्पॉन्सर्ड पोस्ट US$60–200 (लगभग ₹5,000–₹17,000) हो सकती है, वहीं बड़े ब्रांड डील्स भी लाखों में हैं।
इस शो से मिली खुशी मुखर्जी को पॉपुलैरिटी
बता दें खुशी मुखर्जी कई एडल्ट फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वह 2017 में MTV के रियलिटी शो “Splitsvilla 10” में नजर आई थी, जहा से उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी।