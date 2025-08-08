खुशी मुखर्जी ने करवाया बिना कपड़ो के बोल्ड फोटोशूट, देखकर आपकी आंखें भी रह जाएंगी फटी की फटी
Khushi Mukherjee Nude Photoshoot : खुशी मुखर्जी अपने बोल्ड और बिना कपड़ो के फोटोशूट करवाने के लिए जानी जाती है, जिसे देखकर लोग उन्हें काफी ट्रोल करते हैं और बुरी बाते बोलते है लेकिन फिर भी इस बात से खुशी मुखर्जी को बिल्कुल भी फर्क नहीं परता है और और इसी के साथ खुशी मुखर्जी ने एक बार फिर से अपनी आदाओ का जादू बिखेरते हुए बिना कपड़ो के बस एक कंबल लिए फोटोशूट करवाया है जिसकी वजह से लोग उनके बारे में उलटे सीधे कमेन्ट कर रहे है ।
खुशी मुखर्जी की काली शीर ड्रेस में सेक्सी फोटोशूट ( khushi mukherjee black sexy dress)
इस तस्वीर में खुशी मुखर्जी ने बेहद बोल्ड और ट्रांसपेरेंट ब्लैक ड्रेस पहनी है, जो उनके फिगर को साफ तौर पर उभार रही है। ग्लैमरस लुक और न्यूड टच वाली ड्रेस से उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं।जिसे देखकर सारा महोल गर्म हो गया है, ये फोटो उनकी सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है ।
खुशी मुखर्जी डीप नेक बॉडीकॉन सेक्सी लुक ( Deep neck bodycon dress)
खुशी मुखर्जी की इस तस्वीर में उनका हुस्न और हॉटनेस साफ साफ झलक रही है ।इसमे खुशी मुखर्जी ने डीप नेक(deep neck) , टाइट फिटिंग स्नेक-प्रिंट ड्रेस में यह हसीना अपने कातिलाना अंदाज से दिलों की धड़कनें बढ़ा रही है। लहराते बालों को उंगलियों से छेड़ती हुई, उसकी हर अदा में बोल्डनेस झलक रही है। उनके यह लुक हर किसी को उनका दीवाना बना बना रही हैं । यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि आग है जो नजर पड़े तो हटे नहीं।
खुशी मुखर्जी ने करवाया बाथरोप में फोटोशूट
खुशी मुखर्जी ने इस तस्वीर में लेपर्ड प्रिंट बाथ रोप पहन रखा है, इसमे खुशी मुखर्जी कमेरे के सामने देखकर कातिलाना पोज देती हुई नजर आ रही।
खुशी मुखर्जी ने करवाया बिना कपड़ो के फो़टोशूट
इस लुक में खुशी मुखर्जी नें काले रंग के मिनिमल फैब्रिक से बनी सेक्सी ड्रेस पहनी है , जिसमें चेन और फ्रिंज डिटेलिंग है, जो एक ट्राइबल या फ्यूजन फैशन और बदन दिखते हुए कमेरे के सामने पोज देती हुई नजर आ रही है, खुशी मुखर्जी की ये फोटो देख हर किसी की नियत फिशल रही है, इस लुक में खुशी मुखर्जी की काली बिंदी उन्हें और बोल्ड और सेक्सी बना रही है।
खुशी मुखर्जी बिना कपड़ो के फो़टोशूट
खुशी मुखर्जी ने इस लुक में बेशर्मी की सारी हदे पर कर रखी है, जिसमे उन्होंने अपने जिस्म को सिर्फ एक कंबल से ढक रखा है, इसमे खुशी मुखर्जी के शरीर का हर अंग दिख रहा रहा जिसे देखने के बाद सबकी निगाहे खुशी मुखर्जी की इस फोटो पर अटक गई है।
खुशी मुखर्जी लिंगेरी पहन कर ( khushi mukherjee sexy lingerie look)
खुशी मुखर्जी ने इस लुक में लिंगेरी पहन रखा है और कमेरे के सामने सेक्सी और बोल्ड पोज दे रही है जिसमे उनका पूरा बदन साफ साफ दिख रहा है, इस फोटो को देखने के बाद लोगों की आखें फटी की फटी रह गई है।
