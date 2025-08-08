खुशी मुखर्जी ने करवाया बिना कपड़ो के बोल्ड फोटोशूट, देखकर आपकी आंखें भी रह जाएंगी फटी की फटी

Khushi Mukherjee Nude Photoshoot : खुशी मुखर्जी अपने बोल्ड और बिना कपड़ो के फोटोशूट करवाने के लिए जानी जाती है, जिसे देखकर लोग उन्हें काफी ट्रोल करते हैं और बुरी बाते बोलते है लेकिन फिर भी इस बात से खुशी मुखर्जी को बिल्कुल भी फर्क नहीं परता है और और इसी के साथ खुशी मुखर्जी ने एक बार फिर से अपनी आदाओ का जादू बिखेरते हुए बिना कपड़ो के बस एक कंबल लिए फोटोशूट करवाया है जिसकी वजह से लोग उनके बारे में उलटे सीधे कमेन्ट कर रहे है ।