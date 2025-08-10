सोशल मीडिया पर छाया खुशी मुखर्जी का बैकलेस अवतार – ट्रेंड में आया बोल्ड फैशन, यहां देखें तस्वीरें

Khushi Mukherjee: टीवी और वेब सीरीज की पॉपुलर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने हाल ही में अपने नए बैकलेस लुक से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। एक इवेंट के दौरान उन्होंने बोल्ड बैकलेस ड्रेस कैरी की, जिसे देखकर फैन्स के होश उड़ गए। खुशी का यह लुक न सिर्फ ग्लैमरस था बल्कि उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस भी झलक रहा था।तस्वीरें और वीडियोज इंस्टाग्राम पर वायरल होते ही फैन्स ने उन्हें ‘गॉर्जियस एंड गट्सी’ का खिताब दे दिया। कई फैशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि खुशी ने बैकलेस ड्रेस को जिस ग्रेस और पर्सनालिटी के साथ कैरी किया, वह फैशन इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है, आइए देखतें हैं तस्वीरें…