  सोशल मीडिया पर छाया खुशी मुखर्जी का बैकलेस अवतार – ट्रेंड में आया बोल्ड फैशन, यहां देखें तस्वीरें

सोशल मीडिया पर छाया खुशी मुखर्जी का बैकलेस अवतार – ट्रेंड में आया बोल्ड फैशन, यहां देखें तस्वीरें

Khushi Mukherjee: टीवी और वेब सीरीज की पॉपुलर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने हाल ही में अपने नए बैकलेस लुक से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। एक इवेंट के दौरान उन्होंने बोल्ड बैकलेस ड्रेस कैरी की, जिसे देखकर फैन्स के होश उड़ गए। खुशी का यह लुक न सिर्फ ग्लैमरस था बल्कि उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस भी झलक रहा था।तस्वीरें और वीडियोज इंस्टाग्राम पर वायरल होते ही फैन्स ने उन्हें ‘गॉर्जियस एंड गट्सी’ का खिताब दे दिया। कई फैशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि खुशी ने बैकलेस ड्रेस को जिस ग्रेस और पर्सनालिटी के साथ कैरी किया, वह फैशन इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है, आइए देखतें हैं तस्वीरें…

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: August 10, 2025 14:35:23 IST
1/6

खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) का बोल्डनेस अवतार

खुशी मुखर्जी ने अपने बैकलेस लुक में बोल्डनेस और एलिगेंस का एक अनोखा मेल दिखाया, खुशी मुखर्जी ने हेयरस्टाइल को ओपन वेव्स और मिनिमल मेकअप किया था, जिससे ड्रेस का बैक डिजाइन पूरी तरह नजर आ रहा था।

2/6

बैकलेस ड्रेस का नया ट्रेंड

खुशी का यह लुक भारतीय फैशन में एक बदलाव की तरफ दिखाई देता है, बैकलेस ड्रेस पहले सिर्फ पार्टी, फोटोशूट या इंटरनेशनल रैम्प वॉक तक सीमित थी, लेकिन उनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद यह आम युवाओं की पसंद में भी शामिल हो सकती है।

3/6

हेयरस्टाइल और मेकअप

किसी भी बैकलेस ड्रेस को कैरी करते समय हेयरस्टाइल और मेकअप अहम रोल निभाते हैं, खुशी(Khushi Mukherjee) ने बैक डिजाइन को हाइलाइट करने के लिए सॉफ्ट वेव्स वाला ओपन हेयरस्टाइल चुना, जिसे एक साइड फ्लो में सेट किया गया था।

4/6

फोटोशूट का एंगल और लाइटिंग

खुशी मुखर्जी के(Khushi Mukherjee) इस वायरल लुक में फोटोशूट की एंगलिंग और लाइटिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा। बैकलेस ड्रेस का डिजाइन तभी सही दिखता है जब कैमरा ऐंगल सही हो। उनके फोटोग्राफर ने बैक फोकस शॉट्स, साइड पोज और ओवर-द-शोल्डर लुक्स को कैप्चर किया, जिससे आउटफिट की डिटेलिंग उभरकर आई।

5/6

ट्रोल्स और पॉजिटिव रिस्पॉन्स

जब भी कोई सेलिब्रिटी बोल्ड फैशन स्टेटमेंट देता है, तो रिएक्शंस हमेशा मिक्स्ड आते हैं। खुशी मुखर्जी(Khushi Mukherjee) के बैकलेस लुक के साथ भी यही हुआ। एक तरफ, फैशन-लवर्स और उनके फैन्स ने इसे ‘स्टाइल गोल्स’ बताते हुए सराहा, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसे ‘ओवर’ या ‘अननेसेसरी’ कहकर ट्रोल किया।

6/6

सोशल मीडिया पर वायरल

खुशी मुखर्जी का यह लुक वायरल होने का बड़ा कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पॉवर है। जैसे ही उनकी बैकलेस ड्रेस वाली तस्वीरें सामने आईं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फैन्स ने उन्हें शेयर करना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में उनकी पोस्ट्स पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ गए।

