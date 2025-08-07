अपने हुस्न और बोल्डनेस के अंदाज़ से khushi mukherjee और Sherlyn ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान और की सारी हदें पार।
Khushi mukherjee और Sherlyn chopra हमेशा अपने यूनिक स्टाइल और बोल्ड लुक्स के लिए जानी जाती है। आज देखना ये होगा की ऐसे क्या फ़ोटोज़ दोनों कि सोशल मीडिया पर डाली जिनसे, लोगो के दिलो में खलबली मची साथ ही हुए दोनों के दीवाने
बोल्ड अंदाज़ में ख़ुशी और शर्लिन
दोनों ही बोल्ड पार्टी आउटफिट्स में है। खुशी का कट आउट ड्रेस ने ग्लैमर का जलवा बिखेरा है। इस ड्रेस का बोल्ड कट और कटिंग काफ़ी आकर्षक है। वही, शर्लिन ने, ट्रेडिशनल साड़ी को डीप नेक ब्लाउज के साथ मॉडर्न टच दिया गया, जो ट्रेडिशनल और सेक्सी का परफेक्ट फ्यूज़न है।
दोनों की क़ातिल अदाएं
र्लिन रेड बिकिनी टॉप और स्कर्ट लुक में ट्रेडिशनल घड़ा लेकर पोज़ दे रही है। ये है देसी और हॉट लुक का कॉम्बिनेशन है। वही ख़ुशी ने ब्लैक कट आउट ड्रेस में काफ़ी बोल्ड और फैशन फॉरवर्ड लुक दिया है ।
अपना जवला बिखेरते हुए
खुस ने ब्लैक स्लिट, स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी है। वही ख़ुशी रेड ड्रेस में नज़र आ रही है। इनका ये लुक काफ़ी ट्रेडशनल वाइब्स दे रहा है । उसके साथ साथ इन्होंने डीप नेक ब्लाउज पहना है ।
हॉट डिवास
शर्लिन गोल्डन ड्रेस और भारी ब्लाउज के साथ बिल्कुल बॉलीवुड फ़िल्म की हॉट दिवा लग रही है। वही ख़ुशी ने गोल्डन स्लिट में सड़क पर चलते हुए मॉडर्न ग्लैमरस और सुपर बोल्ड नज़र आ रही है। जिसने सबका ध्यान खीच लिया ।
ब्लैक सिज़लिंग लुक्स
खुशी का एक और लुक ब्लैक गाउन में नज़र आया। जिसमें इनके कपड़े के नीचे का लुक काफ़ी बोल्ड है।वही शर्लिन ने ब्लैक बिकिनी टॉप और सनग्लासेस में एक सुपर ग्लैमरस समर लुक लिया है। रेड लिपस्टिक और खुले बाल ने लुक को और अट्रैक्टिव बना दिया है ।
शर्लिन ने ग्रीन साड़ी को मॉर्डर्न और बोल्ड अंदाज़ में पहना है। डीप नेक ब्लॉक और स्टाइलिश पल्लू ने इस लुक को बोल्ड बनाया है । वही ख़ुशी ने फिरसे ब्लैक वन शोल्डर स्लिट गाउन के साइड क्रॉस स्ट्रैप्स ने इसे सुपर सेक्सी बना दिया है ।
Disclaimer
इस लेख में प्रस्तुत की गई जानकारी केवल मनोरंजन और जनसामान्य की जानकारी हेतु है। इसमें दिखाए गए फोटो, लुक्स या कंटेंट का उद्देश्य किसी की छवि को ठेस पहुँचाना या अपमान करना नहीं है। सभी तस्वीरें और जानकारियाँ पब्लिक डोमेन और सोशल मीडिया स्रोतों पर आधारित हैं। हम किसी भी व्यक्ति की निजता का सम्मान करते हैं और उनका उद्देश्य मात्र फैशन और पब्लिक अपीयरेंस से जुड़ी जानकारी देना है।