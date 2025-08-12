  • Home>
Khushi Mukherjee: खुशी के बोल्ड फैशन सेंस ने मचाई सनसनी, फैंन्स ने तस्वीरें देखते ही बोला “वाह”

Khushi Mukherjee Bold and Sexy looks: खुशी मुखर्जी एक माॅडल और एक्ट्रेस है, जो अपने बोल्ड फैशन सेंस के लिए जानी जाती है। खुशी अक्सर ग्लैमरस और स्टाइलिश आउटफिट्स में नजर आती है। उनके बोल्ड लुक्स सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनते है, जिससे वो लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। ऐसी ही खुशी के कुछ और बोल्ड अवतार हम आपके सामने लेके आए है।

By: Ananya verma Last Updated: August 12, 2025 11:51:09 IST
Khushi Mukherjee: खुशी के बोल्ड फैशन सेंस ने मचाई सनसनी, फैंन्स ने तस्वीरें देखते ही बोला “वाह” - Photo Gallery
1/6

खुशी मुखर्जी का बोल्ड अंदाज (Khushi Mukherjee in Hot bodycon dress)

खुशी मुखर्जी अक्सर बॉडीकॉन ड्रेसेस पहनती है, जो की उन्होंने यहाँ पर भी पहनी हुई है। बॉडीकॉन ड्रेसेस में उनकी फिगर और उभर कर दिखाई देती है। इनका ग्लैमर लुक और भी निखार कर आता है।

Khushi Mukherjee: खुशी के बोल्ड फैशन सेंस ने मचाई सनसनी, फैंन्स ने तस्वीरें देखते ही बोला “वाह” - Photo Gallery
2/6

ब्लैक बोल्ड ऑउटफिट (Khushi Mukherjee in Black Bold look)

ऐसे कपड़े उनके बोल्ड फैशन का हिस्सा है। यहाँ उन्होंने कट आउट ड्रेस पहनी है, ये आउटफिट्स खास मौके पर पहने जाते है और उनका यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Khushi Mukherjee: खुशी के बोल्ड फैशन सेंस ने मचाई सनसनी, फैंन्स ने तस्वीरें देखते ही बोला “वाह” - Photo Gallery
3/6

कैजुअल हॉट समर ऑउटफिट (Khushi Mukherjee in Summer Outfits)

खुशी ने इस तस्वीर में एक ब्लैक कलर की डीप नेक वाली ब्रा पहनी हुई है। इसके साथ उन्होंने Shiny ब्लू कलर की पैंट्स पहनी है। ये कैजुअल लेकिन Hot look फैन्स को काफी पसंद आया।

Khushi Mukherjee: खुशी के बोल्ड फैशन सेंस ने मचाई सनसनी, फैंन्स ने तस्वीरें देखते ही बोला “वाह” - Photo Gallery
4/6

पिंक बिकिनी लुक (Khushi Mukherjee in Pink bikini)

इनका बिकिनी लुक तो काफी मशहूर है। यह इनका ये पिंक बिकिनी में हुआ फोटोशूट काफी चर्चित है। ये अलग अलग रंग और डिज़ाइन की बिकिनी भी पहनती है। जो उनके कॉन्फिडेंस और फैशन को दर्शाती है।

Khushi Mukherjee: खुशी के बोल्ड फैशन सेंस ने मचाई सनसनी, फैंन्स ने तस्वीरें देखते ही बोला “वाह” - Photo Gallery
5/6

ऑफ शोल्डर टॉप (Khushi Mukherjee wearing shorts)

यहाँ इन्होंने शॉर्ट्स और ऑफ शोल्डर टॉप पहना हुआ है। ये पहनावा खासकर समर आउटिंग और ट्रैवल के दौरान देखा जाता है।

Khushi Mukherjee: खुशी के बोल्ड फैशन सेंस ने मचाई सनसनी, फैंन्स ने तस्वीरें देखते ही बोला “वाह” - Photo Gallery
6/6

Disclaimer

यह जानकारी सिर्फ फैशन और मनोरंजन के लिए है। इसमें इस्तेमाल की गई तस्वीरें और बातें खुले स्रोतों से ली गई हैं। हमारा मकसद किसी की निजी जिंदगी में दखल देना या उनका अपमान करना नहीं है। खुशी मुखर्जी की निजता और सम्मान का ध्यान रखा गया है, इसलिए इसे सिर्फ फैशन के नजरिए से देखें।

Khushi Mukherjee: खुशी के बोल्ड फैशन सेंस ने मचाई सनसनी, फैंन्स ने तस्वीरें देखते ही बोला “वाह” - Photo Gallery

