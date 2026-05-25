‘खून का कर्ज’ से ‘धर्मयुद्ध’ तक, इन फिल्मों ने किमी काटकर को बना दिया था सुपरस्टार, देखें लिस्ट

धर्मयुद्ध

इस फिल्म की कहानी में विक्रम (सुनील दत्त) और प्रताप (शत्रुघ्न सिन्हा) नाम के दो दोस्तों के जीवन में उस समय त्रासदी आ जाती है जब प्रताप की बहन गुड्डी का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी जाती है. गवाह कुंदन की हत्या कर दी जाती है, लेकिन मरने से पहले वह प्रताप को हत्यारे का नाम बता देता है. फिल्म में किमी काटकर ने सुमन का किरदार निभाया था.