‘खून का कर्ज’ से ‘धर्मयुद्ध’ तक, इन फिल्मों ने किमी काटकर को बना दिया था सुपरस्टार, देखें लिस्ट
Kimi Katkar Movies: 80 और 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री किमी काटकर अपनी अदाओं और अभिनय के लिए जानी जाती थीं. एक्ट्रेस अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म ‘हम’ के आइकॉनिक सॉन्ग ‘जुम्मा चुम्मा’ से रातों-रात स्टार बन गईं. चलिए जानते हैं उनकी कुछ दमदार फिल्मों के बारे में.
एडवेंचर्स ऑफ टार्जन
किमी काटकर को इस फिल्म ने बहुत पहचान दिलाई थी. इस फिल्म की कहानी की बात करें, तो इसमें उन्होंने रुबी का किरदार निभाया था, जो काल्पनिक जनजाति की तलाश में जंगल में जाती है. जहां वह एक टार्जन से मिलती है और उसे उससे प्यार होता है. हालांकि, रुबी के पिता और उसका मंगेतर उनके खिलाफ साजिश रचते हैं.
दरिया दिल
साल 1988 में रवि शंकर द्वारा निर्देशित फिल्म दरिया दिल रिलीज हुई थी. इसमें किमी काटकर के साथ गोविंदा मुख्य भूमिका में थे.
धर्मयुद्ध
इस फिल्म की कहानी में विक्रम (सुनील दत्त) और प्रताप (शत्रुघ्न सिन्हा) नाम के दो दोस्तों के जीवन में उस समय त्रासदी आ जाती है जब प्रताप की बहन गुड्डी का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी जाती है. गवाह कुंदन की हत्या कर दी जाती है, लेकिन मरने से पहले वह प्रताप को हत्यारे का नाम बता देता है. फिल्म में किमी काटकर ने सुमन का किरदार निभाया था.
हम
अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और गोविंदा अभिनीत ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म 'हम' ने किमी काटकर को बहुत प्रसिद्धि दिलाई थी. इस फिल्म के गाने जुम्मा चुम्मा ने अपनी भूमिका निभाई से इसे यादकर कर दिया.
खून का कर्ज
साल 1991 में मुकुल एस आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म खून का कर्ज रिलीज हुई थी. यह फिल्म दो अनाथ बच्चे, किशन (रजनीकांत) और अर्जुन (संजय दत्त) बड़े होकर गैंगस्टर बन जाते है जिनकी परवरिश सावित्री ने की थी. हालांकि, सावित्री का अन्य बेटा करण (विनोद खन्ना) सावित्री के आग्रह पर, उन दोनों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है.