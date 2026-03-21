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Bhojpuri Film: ओटीटी पर देखें खेसारी लाल की धमाकेदार एक्शन फिल्में

Bhojpuri Film: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी दमदार एक्टिंग, जबरदस्त एक्शन और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं. उनकी फिल्मों में दर्शकों को भरपूर मनोरंजन, रोमांचक फाइट सीन और भावनाओं से भरी कहानी देखने को मिलती है. अगर आप भी उनके फैन हैं, तो अब घर बैठे OTT प्लेटफॉर्म्स पर उनकी बेहतरीन एक्शन फिल्मों का मजा ले सकते हैं.


By: Ranjana Sharma | Published: March 21, 2026 7:23:03 PM IST

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Bhojpuri Film: ओटीटी पर देखें खेसारी लाल की धमाकेदार एक्शन फिल्में - Photo Gallery
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दबंग सरकार

इस फिल्म में खेसारी लाल यादव एक ऐसे बहादुर और ईमानदार हीरो के किरदार में नजर आते हैं, जो अपने गांव में शांति और न्याय बनाए रखने के लिए हर खतरे का सामना करता है. फिल्म में दमदार डायलॉग, जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है.

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रोमांस और एक्शन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन

यह फिल्म रोमांस और एक्शन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करती है. इसमें खेसारी का किरदार अपने प्यार को पाने के लिए हर मुश्किल से टकराता है और खतरनाक दुश्मनों का सामना करता है. फिल्म में रोमांटिक सीन के साथ-साथ जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलता है, जो इसे खास बनाता है.

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इस किरदार में नजर आएंगे खेसारी लाल यादव

‘संघर्ष’ में खेसारी लाल यादव एक मजबूत और जुझारू किरदार में नजर आते हैं, जो अपने गांव के लोगों को बचाने के लिए खतरनाक गैंग्स से भिड़ जाते हैं. इस फिल्म में सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि समाज से जुड़ा संदेश भी देखने को मिलता है, जो इसे और प्रभावी बनाता है.

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मजबूत किरदार

इस फिल्म में खेसारी का किरदार शहर में बढ़ते अपराध के खिलाफ खड़ा होता है और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करता है. थ्रिलिंग एक्शन सीन, तेज रफ्तार कहानी और मजबूत किरदार इस फिल्म को एक्शन लवर्स के लिए खास बनाते हैं.

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इमोशन और कनेक्ट

इन फिल्मों में सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि भावनाओं का भी गहरा जुड़ाव होता है. परिवार, प्यार, सम्मान और संघर्ष जैसे पहलुओं को कहानी में इस तरह पिरोया जाता है कि दर्शक खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं.

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घर बैठे फुल एंटरटेनमेंट

अब आपको सिनेमा हॉल जाने की जरूरत नहीं है. OTT प्लेटफॉर्म्स पर ये सभी फिल्में आसानी से उपलब्ध हैं, जहां आप कभी भी और कहीं भी इनका आनंद ले सकते हैं और भरपूर मनोरंजन पा सकते हैं.

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कहां देखें ये फिल्में?

खेसारी लाल यादव की इन धमाकेदार एक्शन फिल्मों को आप अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से देख सकते हैं. ‘दबंग सरकार’ और ‘दबंग आशिक’ ZEE5 पर उपलब्ध हैं. वहीं ‘संघर्ष’ YouTube और Airtel Xstream पर देखी जा सकती है. इसके अलावा ‘हथकड़ी’ भी Airtel Xstream पर मौजूद है, जहां आप कभी भी इन फिल्मों का मजा ले सकते हैं.

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