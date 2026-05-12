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Khatron Ke Khiladi 15 contestants list: पुराने ‘धुरंधरों’ के साथ नए कंटेस्टेंट्स करेंगे एंट्री, कंफर्म लिस्ट सामने आते ही बढ़ी हलचल

Khatron Ke Khiladi 15 contestants list: टीवी का फेमस रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ जल्द शुरु होने जा रही है. एक साल बाद रोहित शेट्टी एक बार फिर से अपने खतरनाक स्टंट के साथ वापस आ रहे हैं. फैंस यह जानने के लिए काफी उत्साहित हैं, कि इस सीजन में कौन-कौन से सितारे भाग लेने वाले हैं. पिछले काफी समय से खबरें आ रही हैं कि इस शो में पुराने और नए दोनों तरह के कंटेस्टेंट्स नजर आने वाले हैं. इस साल के सीजन का थीम में सामने आ चुका है. इस सीजन में दर्शकों को ‘डर का एक नया दौर’ देखने को मिलने वाला है. शो में शामिल होने वाले कुछ कंटेस्टेंट की लिस्ट सामने आ चुकी है. इस लिस्ट में कई नए चेहरे और कई पुराने चेहरे शामिल हैं. 


By: Preeti Rajput | Published: May 12, 2026 2:23:35 PM IST

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Khatron Ke Khiladi 15 contestants list: पुराने ‘धुरंधरों’ के साथ नए कंटेस्टेंट्स करेंगे एंट्री, कंफर्म लिस्ट सामने आते ही बढ़ी हलचल - Photo Gallery
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गौरव खन्ना

गौरव खन्ना, बिग बॉस 19 के विनर रह चुके हैं, अब अपने तीसरे रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 15 में नजर आएंगे. इस शो में वे खतरनाक स्टंट्स और चुनौतियों का सामना करेंगे, जिससे उनके फैंस काफी उत्साहित हैं और उनकी परफॉर्मेंस देखने का इंतजार कर रहे हैं.

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रुबीना दिलैक

रुबीना दिलैक टीवी का जाना-पहचाना चेहरा भी हैं. वह Khatron Ke Khiladi 15 में जल्द नजर आने वाली हैं. वह इस शो के सीजन 12 में भी नजर आई थीं. हालांकि, वह 5वें स्थान पर गेम से बाहर हो गई थीं.

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शगुन शर्मा

इस स्टंट-बेस्ड रियलिटी शो में एक नई एंट्री हुई है. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की एक्ट्रेस शगुन शर्मा भी इस सीजन में खतरों से खेलते हुए नजर आएंगी. यह उनका पहला रियलिटी शो हैं. वह कई टीवी शो में काम कर चुकी हैं जैसे- 'इस प्यार को क्या नाम दूँ 3', 'कुछ रंग प्यार के ऐसे भी', 'ससुराल गेंदा फूल 2', 'ये है चाहतें'

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अविका गौर

'बालिका वधू' की एक्ट्रेस अविका गौर Khatron Ke Khiladi 15 में वापसी करने वाली हैं. इससे पहले वह रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो के 9वें सीज़न में नजर आई थीं.

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हर्ष गुजराल

कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने 'द ट्रेटर्स' के साथ रियलिटी शो की दुनिया में एंट्री की थी. वह पहली बार खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में हिस्सा लेने वाले हैं. इस शो के लिए हर्ष काफी ज्यादा उत्साहित हैं. फैंस उन्हें इस शो में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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जैस्मिन भसीन

जैस्मिन भसीन 'खतरों के खिलाड़ी' की सबसे अनुभगी प्रतियोगी है. वह दो बार इस शो का हिस्सा रह चुकी हैं. वह 'खतरों के खिलाड़ी 9' में एक प्रतियोगी थीं, लेकिन वह 7वें स्थान पर बाहर हो गई थीं. वहीं 'खतरों के खिलाड़ी – मेड इन इंडिया' में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, जहां वह दूसरी रनर-अप रही थीं.

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ऑरी

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑरी भी 'खतरों के खिलाड़ी 15' में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं. यह ऑरी का पहला रियलिटी शो है. इससे पहले वह 'बिग बॉस 17' में मेहमान कलाकार के तौर पर नजर आए थे.

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अविनाश मिश्रा

'बिग बॉस 18' के फाइनलिस्ट अविनाश मिश्रा भी 'खतरों के खिलाड़ी' सीजन 15 में नजर आने वाले हैं. वह 'बिग बॉस 18' के सबसे फिट प्रतियोगियों में से एक थे. इस शो के लिए भी उन्हें एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है.

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ऋत्विक धनजानी

ऋत्विक धनजानी ने भी इस शो के दो सीज़न में हिस्सा लिया है. 2017 में, ऋत्विक 'खतरों के खिलाड़ी 8' में सातवें स्थान पर रहे थे. उन्होंने 'खतरों के खिलाड़ी – मेड इन इंडिया' में भी हिस्सा लिया और नौवें स्थान पर शो से बाहर हो गए थे.

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फरहाना भट्ट

'बिग बॉस 19' की रनर-अप फरहाना भट्ट भी 'खतरों के खिलाड़ी 15' में एक नई एंट्री हैं. अपने पिछले शो में अपनी मज़बूत पर्सनैलिटी को देखते हुए, वह रोहित शेट्टी के इस शो में एक काफी मजबूत दावेदार साबित हो सकती हैं.

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करण वाही

एक्टर करण वाही भी 'खतरों के खिलाड़ी' के एक अनुभवी खिलाड़ी हैं. 'खतरों के खिलाड़ी 8' में आठवें स्थान पर बाहर होने के बाद, करण 'खतरों के खिलाड़ी – मेड इन इंडिया' में पहले रनर-अप बने थे.

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