Khatron Ke Khiladi 15 contestants list: पुराने ‘धुरंधरों’ के साथ नए कंटेस्टेंट्स करेंगे एंट्री, कंफर्म लिस्ट सामने आते ही बढ़ी हलचल

Khatron Ke Khiladi 15 contestants list: टीवी का फेमस रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ जल्द शुरु होने जा रही है. एक साल बाद रोहित शेट्टी एक बार फिर से अपने खतरनाक स्टंट के साथ वापस आ रहे हैं. फैंस यह जानने के लिए काफी उत्साहित हैं, कि इस सीजन में कौन-कौन से सितारे भाग लेने वाले हैं. पिछले काफी समय से खबरें आ रही हैं कि इस शो में पुराने और नए दोनों तरह के कंटेस्टेंट्स नजर आने वाले हैं. इस साल के सीजन का थीम में सामने आ चुका है. इस सीजन में दर्शकों को ‘डर का एक नया दौर’ देखने को मिलने वाला है. शो में शामिल होने वाले कुछ कंटेस्टेंट की लिस्ट सामने आ चुकी है. इस लिस्ट में कई नए चेहरे और कई पुराने चेहरे शामिल हैं.