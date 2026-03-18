kharmas 2026: खरमास में क्या करें और क्या न करें? इन भगवान की पूजा कर चमकाएं अपनी किस्मत

kharmas 2026: खरमास 2026 की शुरुआत 15 मार्च से हो चुकी है और यह अप्रैल मध्य तक रहेगा. इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन सूर्य पूजा और मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है. नियमित पूजा, अर्घ्य और 5 शक्तिशाली मंत्रों के जाप से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-शांति और आर्थिक उन्नति आती है