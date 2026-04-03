IPL 2026: आईपीएल 2026 प्लेऑफ की हो गई भविष्यवाणी, ये 4 टीमें खेलेंगी प्लेऑफ

Kevin Pietersen IPL 2026 playoffs: केविन पीटरसन ने आईपीएल 2026 प्लेऑफ के लिए मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स को संभावित बताया. उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर भरोसा नहीं जताया और कहा कि चोट, टॉस व हाई-स्कोरिंग मैच नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं.