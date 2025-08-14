केचप की बोतल में स्वाद कम, नुकसान ज़्यादा! सेहत से खिलवाड़ क्यों?

अक्सर हम टमाटर सॉस को एक आम और बेगुनाह चटनी समझकर इस्तेमाल करते हैं—फ्रेंच फ्राइज, बर्गर या समोसे के साथ। पर क्या आपने कभी इसके अंदर झाँक कर देखा है? बाजार में मिलने वाली ज्यादातर केचप में जरूरत से ज़्यादा चीनी, नमक और प्रिज़रवेटिव्स होते हैं, जो आपकी सेहत को चुपचाप नुकसान पहुँचा सकते हैं। रोज़ाना इसका सेवन आपकी पाचन शक्ति, वज़न और ब्लड शुगर पर असर डाल सकता है। इस गैलरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये लाल रंग की मीठी चटनी आपके स्वास्थ्य के लिए एक छुपा खतरा बन सकती है।