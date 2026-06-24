Ketan Agarwal-Siya Goyal: मोहब्बत, साजिश और कत्ल… जब फिल्मों में दिखीं सिया-केतन जैसी दिल दहला देने वाली कहानी

Ketan Agarwal Murder: राजा रघुवंशी हत्याकांड तो सबको याद ही होगा. कैसे उसकी अपनी ही पत्नी सोनम रघुवंशी ने हनीमून के बहाने शिलांग में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी. ठीक वैसा ही एक और केस सामने आया, जिसने सभी को चौंका दिया. अब महाराष्ट्र के पुणे में केतन अग्रवाल नाम के युवक की उसकी ही मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. आपको बता दें कि ऐसी ही घटनाओं को फिल्मों में भी दिखाया गया है. जब मोहब्बत, साजिश और मर्डर का खौफनाक मंजर देखने को मिला. चलिए जानते हैं उन फिल्मों के नाम और उनकी कहानियां.