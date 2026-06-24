Ketan Agarwal-Siya Goyal: मोहब्बत, साजिश और कत्ल… जब फिल्मों में दिखीं सिया-केतन जैसी दिल दहला देने वाली कहानी
Ketan Agarwal Murder: राजा रघुवंशी हत्याकांड तो सबको याद ही होगा. कैसे उसकी अपनी ही पत्नी सोनम रघुवंशी ने हनीमून के बहाने शिलांग में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी. ठीक वैसा ही एक और केस सामने आया, जिसने सभी को चौंका दिया. अब महाराष्ट्र के पुणे में केतन अग्रवाल नाम के युवक की उसकी ही मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. आपको बता दें कि ऐसी ही घटनाओं को फिल्मों में भी दिखाया गया है. जब मोहब्बत, साजिश और मर्डर का खौफनाक मंजर देखने को मिला. चलिए जानते हैं उन फिल्मों के नाम और उनकी कहानियां.
कर्ज
साल 1980 में सुभाष घई के निर्देशन में फिल्म 'कर्ज' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में ऋषि कपूर, टीना अंबानी और सिमी गरेवाल मुख्य भूमिका में थे. फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है. इसमें दिखाया जाता है कि कैसे अमीर खानदान के रवि वर्मा (ऋषि कपूर) की उनकी ही पत्नी कामिनी वर्मा (टीना अंबानी) दौलत के लालच में पति की हत्या कर देती है. फिर जब रवि वर्मा का नया जन्म मोंटी ओबेरॉय के रूप में होता है, तो वह बदला देता है. इस फिल्म की कहानी कुछ-कुछ सिया गोयल और केतन अग्रवाल की कहानी की याद दिलाता है.
फरेब
साल 2005 में दीपक तिजोरी के निर्देशन में फिल्म 'फरेब' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में मनोज बाजपेयी, शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी मुख्य भूमिका में थे. फिल्म की कहानी की बात करें, तो इसमें एक डॉक्टर और उसकी पत्नी का रिश्ता तब खराब हो जाता है, जब दोनों की जिंदगी में एक पड़ोसी महिला आ जाती है. इसके बाद एक दिन अचानक पड़ोसी महिला की रहस्यमयी तरीके से हत्या हो जाती है. फिर नए-नए राज खुलते हैं. यह कहानी सीधे तौर पर केतन अग्रवाल हत्याकांड से नहीं जुड़ती है, लेकिन प्यार, नफरत, साजिश और हत्या को बखूबी बयां करता है.
हसीन दिलरूबा
साल 2021 में विनिल मैथ्यू के निर्देशन में फिल्म 'हसीन दिलरूबा' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में विक्रांत मैसी, हर्षवर्धन राणे और तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म में रानी (तापसी पन्नू) पर अपने पति रीशू (विक्रांत मैसी) की हत्या का आरोप है. पुलिस को शक होता है कि उसने अपने प्रेमी नील (हर्षवर्धन राणे) के चलते पति की हत्या की है. 'हसीन दिलरुबा' की कहानी प्यार, धोखे और हत्या के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में एक शादीशुदा महिला का विवाहेत्तर संबंध शुरू होता है, जिसके बाद रिश्तों में तनाव, साजिश और एक हत्या की घटना सामने आती है.
जिस्म
अमित सक्सेना के निर्देशन में साल 2003 में फिल्म 'जिस्म' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु मुख्य भूमिका में नजर आए थे. इस फिल्म की कहानी की बात करें, तो सोनिया (बिपाशा बसु) अपने अमीर पति को मरवान के लिए कबीर (जॉन अब्राहम) को अपने प्रेम जाल में फंसाती है. यह फिल्म साजिश और दौलत की लालच को दिखाती है, जिसके कारण सोनिया अपने पति की हत्या करवाती है.
डार्लिंग्स
जसमीत रीन के निर्देशन में साल 2022 में फिल्म 'डार्लिंग्स' रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी कहानी बदरू (आलिया भट्ट) को अपने पति हमजा (विजय वर्मा) से बेइंतहा मोहब्बत है. बदरू का प्यार इस कदर अंधा है कि वह रिश्ते में कई चीजों को सहती है, लेकिन धीरे-धीरे उसका पति शराबी बन जाता है उस पर घरेलू हिंसा करने लगता है. एक दिन बदरू अपने पति हमजा की हत्या कर देती है.