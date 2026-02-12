Thanya Nathan C: कौन हैं थान्या नाथन? जो बनी केरल की पहली ब्लाइंड जज, हिम्मत और मेहनत से हासिल की कानून की कुर्सी

Kerala First Blind Woman Judge: भारत की ज्यूडिशियरी में सबको साथ लेकर चलने की एक बड़ी कामयाबी में, केरल अपनी पहली ब्लाइंड महिला जज, थान्या नाथन सी. का स्वागत करने के लिए तैयार है. एक एडवोकेट के तौर पर एनरोल करने से लेकर कुछ ही महीनों में जजशिप का एग्ज़ाम पास करने तक का उनका सफ़र इस बात का सबूत है कि पक्के इरादे और कड़ी मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है.