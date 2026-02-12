Thanya Nathan C: कौन हैं थान्या नाथन? जो बनी केरल की पहली ब्लाइंड जज, हिम्मत और मेहनत से हासिल की कानून की कुर्सी
Kerala First Blind Woman Judge: भारत की ज्यूडिशियरी में सबको साथ लेकर चलने की एक बड़ी कामयाबी में, केरल अपनी पहली ब्लाइंड महिला जज, थान्या नाथन सी. का स्वागत करने के लिए तैयार है. एक एडवोकेट के तौर पर एनरोल करने से लेकर कुछ ही महीनों में जजशिप का एग्ज़ाम पास करने तक का उनका सफ़र इस बात का सबूत है कि पक्के इरादे और कड़ी मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है.
सेल्फ-स्टडी से बनी जज
थान्या ने सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) एग्ज़ाम, केरल ज्यूडिशियल सर्विस, 2025 में बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट में टॉप किया है. उनकी कहानी को खास तौर पर इसलिए खास बनाया गया है क्योंकि उन्होंने कोर्ट में एक्टिव प्रैक्टिस करते हुए सेल्फ-स्टडी से यह सब किया.
बताया अपना विजन
द इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में, थान्या नाथन ने अपनी तैयारी की असलियत, उन्हें सहारा देने वाले सपोर्ट सिस्टम और डिसेबिलिटी वाले लोगों (PwD) के लिए लीगल प्रोफेशन को और आसान बनाने के अपने विज़न के बारे में बताया.
क्या बोलीं पहली ब्लाइंड जज
उन्होंने बताया की मैंने हाल ही में तय किया कि मैं जज बनना चाहती हूँ. सही कहूँ तो, एक एडवोकेट के तौर पर एनरोल करने के बाद. जब मैंने एक एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की, तभी... ठीक 2024 अगस्त में.
आसान नहीं था थान्या का सफर
उन्होंने कहा कि मैंने बस जजशिप का एग्जाम देने के बारे में सोचा. लेकिन उस समय, मुझे बताया गया था, बहुत सारी अनिश्चितताएँ थीं क्योंकि आमतौर पर लोगों को इस एग्जाम में बैठने की इजाज़त नहीं थी.
नामुमकिन को बनाया मुमकिन
तो यह एक सपने से भी परे, एक तरह से नामुमकिन था. क्योंकि अगर सिस्टम ही हमें एग्जाम देने की इजाज़त नहीं देता, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम यह कर पाएँगे?
नहीं ली कोई कोचिंग
इसके अलावा उन्होंने बताया कि मैंने सेल्फ-स्टडी की. मैंने कोई कोचिंग नहीं ली. अगर आपको कोचिंग लेनी है, तो आपको कोर्टरूम छोड़ना होगा और मैं इसके लिए तैयार नहीं था. क्योंकि अगर कोई जज कोर्टरूम छोड़ देता है, तो कोई फायदा नहीं है.