kenya Ant Trafficking: 21 हजार में बिक रही रानी चींटी! इस देश में चल रहा करोड़ों का काला कारोबार

समाधान और भविष्य की बहस

कीनिया सरकार अब इस व्यापार को कानूनी और नियंत्रित बनाने पर विचार कर रही है, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके. हालांकि पर्यावरणविद चाहते हैं कि इसे सख्ती से नियंत्रित किया जाए और अंतरराष्ट्रीय संधियों में शामिल किया जाए. फिलहाल यह बहस जारी है कि चींटियों का यह व्यापार आर्थिक अवसर है या पर्यावरण के लिए खतरा.