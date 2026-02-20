Kennedy release India: विवादों में घिरी ‘केनेडी’ को मिली हरी झंडी, इस तारीख को यहां देख सकेंगे मूवी

Kennedy release India: फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की लंबे समय से अटकी हुई नियो-नोयर थ्रिलर फिल्म ‘केनेडी’ आखिरकार लगभग तीन साल बाद भारत में रिलीज होने जा रही है. यह फिल्म 20 फरवरी को ओटीटी पर आ रही है. सेंसरशिप पास कर चुकी यह फिल्म इतने लंबे समय तक भारत में रिलीज क्यों नहीं हुई?