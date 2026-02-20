  • Home>
  Kennedy release India: विवादों में घिरी 'केनेडी' को मिली हरी झंडी, इस तारीख को यहां देख सकेंगे मूवी

Kennedy release India: विवादों में घिरी ‘केनेडी’ को मिली हरी झंडी, इस तारीख को यहां देख सकेंगे मूवी

Kennedy release India: फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की लंबे समय से अटकी हुई नियो-नोयर थ्रिलर फिल्म ‘केनेडी’ आखिरकार लगभग तीन साल बाद भारत में रिलीज होने जा रही है. यह फिल्म 20 फरवरी को ओटीटी पर आ रही है. सेंसरशिप पास कर चुकी यह फिल्म इतने लंबे समय तक भारत में रिलीज क्यों नहीं हुई?


By: Ranjana Sharma | Last Updated: February 20, 2026 6:01:42 PM IST

Kennedy release India: विवादों में घिरी 'केनेडी' को मिली हरी झंडी, इस तारीख को यहां देख सकेंगे मूवी
1/8

केनेडी की भारत में रिलीज

फिल्ममेकर अनुराग कश्यप की फिल्म ‘केनेडी’ आखिरकार भारत में रिलीज हो गई है. लंबे समय से यह फिल्म चर्चा में थी और अब दर्शकों को इसे देखने का मौका मिला है.

Kennedy release India: विवादों में घिरी ‘केनेडी’ को मिली हरी झंडी, इस तारीख को यहां देख सकेंगे मूवी - Photo Gallery
2/8

पहले भारत में क्यों नहीं रिलीज हुई?

‘केनेडी’ को अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया गया था, लेकिन भारत में इसकी रिलीज टलती रही. सेंसर और कंटेंट से जुड़ी आपत्तियों के कारण इसकी थिएटर रिलीज में देरी हुई.

Kennedy release India: विवादों में घिरी ‘केनेडी’ को मिली हरी झंडी, इस तारीख को यहां देख सकेंगे मूवी - Photo Gallery
3/8

क्या था विवाद?

फिल्म के कुछ संवाद और संदर्भ संवेदनशील माने गए. खासतौर पर वास्तविक हस्तियों के उल्लेख को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते निर्माताओं को बदलाव करने पड़े.

Kennedy release India: विवादों में घिरी ‘केनेडी’ को मिली हरी झंडी, इस तारीख को यहां देख सकेंगे मूवी - Photo Gallery
4/8

यह है फिल्म की कहानी

‘केनेडी’ एक नियो-नोयर क्राइम ड्रामा है. कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे मृत मान लिया गया है, लेकिन वह अंडरवर्ल्ड और सिस्टम के बीच अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा होता है.

Kennedy release India: विवादों में घिरी ‘केनेडी’ को मिली हरी झंडी, इस तारीख को यहां देख सकेंगे मूवी - Photo Gallery
5/8

दाऊद इब्राहिम का संदर्भ क्यों हटाया गया?

फिल्म में कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ा संदर्भ था. सेंसर आपत्तियों के बाद इसे हटाया या बदला गया ताकि कानूनी और संवेदनशीलता से जुड़े मुद्दे न उठें.

Kennedy release India: विवादों में घिरी ‘केनेडी’ को मिली हरी झंडी, इस तारीख को यहां देख सकेंगे मूवी - Photo Gallery
6/8

डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र क्यों बदला गया?

फिल्म में अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा उल्लेख भी था. रिलीज से पहले विवाद से बचने के लिए इस हिस्से में भी बदलाव किया गया.

Kennedy release India: विवादों में घिरी ‘केनेडी’ को मिली हरी झंडी, इस तारीख को यहां देख सकेंगे मूवी - Photo Gallery
7/8

दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया?

रिलीज के बाद फिल्म को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कुछ दर्शकों ने इसकी डार्क स्टोरीटेलिंग और स्टाइल की तारीफ की, जबकि कुछ ने इसे जटिल बताया.

Kennedy release India: विवादों में घिरी ‘केनेडी’ को मिली हरी झंडी, इस तारीख को यहां देख सकेंगे मूवी - Photo Gallery
8/8

कहा और कब आ रही है 'केनेडी'

फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की लंबे समय से अटकी हुई नियो-नोयर थ्रिलर फिल्म 'केनेडी' आखिरकार लगभग तीन साल बाद भारत में रिलीज होने जा रही है. यह फिल्म 20 फरवरी, 2026 को जी5 पर रिलीज होगी.

Kennedy release India: विवादों में घिरी ‘केनेडी’ को मिली हरी झंडी, इस तारीख को यहां देख सकेंगे मूवी - Photo Gallery

