Soft roti tips: सुबह की बनी रोटी रात तक रहेगी फ्रेश,आज ही बदल दें आटा गूंथने का तरीका, जानिए किचन सीक्रेट
Soft roti tips: गरम-गरम फूली हुई रोटियां खाने का स्वाद दोगुना कर देती हैं, लेकिन अक्सर कुछ घंटों बाद वही रोटियां सूखी और सख्त हो जाती हैं. खासकर टिफिन में रखी रोटियां कई बार इतनी कड़ी हो जाती हैं कि खाने का मन ही नहीं करता. अगर आप भी इस परेशानी से जूझते हैं, तो कुछ आसान किचन ट्रिक्स अपनाकर रोटियों को घंटों तक रुई जैसा मुलायम रखा जा सकता है.
रोटी क्यों हो जाती है सख्त?
गरम-गरम फूली रोटियां हर किसी को पसंद होती हैं, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही रोटियां सूखी और कड़ी हो जाती हैं. टिफिन खोलते ही अगर रोटियां पापड़ जैसी लगें, तो खाने का मजा खराब हो जाता है. अब जानिए वो आसान ट्रिक्स, जिनसे रोटियां घंटों तक मुलायम रहेंगी.
उबलते पानी से गूंथें आटा
अगर आप चाहते हैं कि रोटियां लंबे समय तक सॉफ्ट रहें, तो आटा हल्के गर्म या उबलते पानी से गूंथें. इससे आटे का स्टार्च थोड़ा पक जाता है और रोटियां ज्यादा मुलायम बनती हैं.
दूध या मलाई का देसी जुगाड़
सिर्फ पानी की जगह थोड़ा गुनगुना दूध या 1 चम्मच मलाई मिलाकर आटा गूंथें. दूध में मौजूद फैट रोटियों की नमी बनाए रखता है और उन्हें जल्दी सूखने नहीं देता.
आटे को दें 20–30 मिनट का रेस्ट
आटा गूंथते ही रोटी बेलना बड़ी गलती हो सकती है. आटे को कम से कम 20–30 मिनट ढककर रखें, इससे ग्लूटेन सेट हो जाता है और रोटियां ज्यादा नरम बनती हैं.
तेज आंच पर पकाएं रोटी
धीमी आंच पर रोटी सेकने से उसकी नमी खत्म हो जाती है. रोटी को तेज आंच पर जल्दी-जल्दी पकाएं ताकि अंदर की भाप लॉक हो जाए और रोटी लंबे समय तक मुलायम बनी रहे.
तवे से उतरते ही लगाएं घी
रोटी जैसे ही तवे से उतरे, उस पर तुरंत हल्का घी या मक्खन लगा दें. इससे रोटी की नमी बाहर नहीं निकलती और रोटी लंबे समय तक फ्रेश रहती है.
स्टोर करने का सही तरीका
रोटियों को डिब्बे में रखने से पहले उसमें कॉटन का कपड़ा या पेपर टॉवल बिछाएं. इससे एक्स्ट्रा भाप सोख ली जाती है और रोटियां ना ज्यादा गीली होती हैं, ना सूखी.