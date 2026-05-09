Soft roti tips: सुबह की बनी रोटी रात तक रहेगी फ्रेश,आज ही बदल दें आटा गूंथने का तरीका, जानिए किचन सीक्रेट

Soft roti tips: गरम-गरम फूली हुई रोटियां खाने का स्वाद दोगुना कर देती हैं, लेकिन अक्सर कुछ घंटों बाद वही रोटियां सूखी और सख्त हो जाती हैं. खासकर टिफिन में रखी रोटियां कई बार इतनी कड़ी हो जाती हैं कि खाने का मन ही नहीं करता. अगर आप भी इस परेशानी से जूझते हैं, तो कुछ आसान किचन ट्रिक्स अपनाकर रोटियों को घंटों तक रुई जैसा मुलायम रखा जा सकता है.