Keanu Reeves Birthday: ‘द गिफ्ट’ से लेकर ‘द नियॉन डिमोन’ तक, कीनू रीव्स की 5 शानदार फिल्में

द गिफ्ट

साल 2000 में सैम राइमी के निर्देशन में बनी सुपरनैचुरल थ्रिलर ‘द गिफ्ट’ में कीनू रीव्स ने डॉनी बार्क्सडेल का किरदार निभाया है. इसमें अभिनेता एक हिंसक पति है, जिस पर एक युवती की हत्या का आरोप लगता है. यह भूमिका रीव्स के आम हीरो वाले किरदारों से बिल्कुल अलग है.