किराया ना देना पड़े इसलिए कर ली शादी, थिएटर में हुई थी पहली मुलाकात, जानिए केके मेनन की दिलचस्प लव स्टोरी
Kay Kay Menon Love Story: कृष्ण कुमार मेनन, जिन्हें लोग प्यार से के के मेनन कहते हैं. अभिनेता को उनकी एक्टिंग के लिए जाना जाता है. वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. जितना उनका अभिनय शानदार है, उतनी ही उनकी लव स्टोरी. अभिनेता ने निवेदिता भट्टाचार्या से शादी की है, जो खुद एक चर्चित एक्ट्रेस हैं.
कौन है केके मेनन की पत्नी?
के के मेनन की पत्नी, निवेदिता भट्टाचार्य हैं, जो एक जानी-मानी अभिनेत्री हैं. निवेदिता कई टीवी शो और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. इस अभिनेत्री ने 'कहानी घर घर की', 'सात फेरे: सलोनी का सफर', 'बालिका वधू' और कई अन्य शो में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं.
फिल्मों में भी एक्ट्रेस ने किया काम
सीरियल्स के अलावा, निवेदिता भट्टाचार्या थिएटर में भी सक्रिय रही हैं. उन्होंने कई नाटकों में अभिनय किया है. अभिनेत्री ने 'क्या कहना', 'फोबिया', 'अय्यारी' और 'द वैक्सीन वॉर' जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं भी निभाई हैं.
कब शुरुआत हुई केके मेनन की लव स्टोरी?
थिएटर करते समय ही के के मेनन की मुलाकात निवेदिता भट्टाचार्य से हुई थी. सिनेमा के प्रति उनके साझा प्यार ने उन्हें करीब ला दिया, और धीरे-धीरे उन्हें एक-दूसरे से प्यार हो गया.
किराया ना देना पड़े, इसलिए रचाई शादी
मुंबई में, जब के के और निवेदिता घर ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो दोनों ने शादी करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि दो घरों के बजाय सिर्फ एक घर का किराया देना एक समझदारी भरा फैसला होगा। उन्होंने साल 2002 में शादी कर ली.
शादी के हुए 24 साल
के के मेनन और निवेदिता भट्टाचार्य की शादी को दो दशक से भी ज़्यादा समय हो चुका है.
बहुत समय तक सीक्रेट थी दोनों की शादी
एक बार, एक इंटरव्यू में, निवेदिता ने के के के साथ अपनी शादी को सीक्रेट रखने की वजह बताते हुए कहा कि यह उनकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा था. वे कभी नहीं चाहते थे कि उनके फैंस इस बात का कोई बड़ा मुद्दा बनाएं, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका काम ही उनकी पहचान बने.