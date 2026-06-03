किराया ना देना पड़े इसलिए कर ली शादी, थिएटर में हुई थी पहली मुलाकात, जानिए केके मेनन की दिलचस्प लव स्टोरी

बहुत समय तक सीक्रेट थी दोनों की शादी

एक बार, एक इंटरव्यू में, निवेदिता ने के के के साथ अपनी शादी को सीक्रेट रखने की वजह बताते हुए कहा कि यह उनकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा था. वे कभी नहीं चाहते थे कि उनके फैंस इस बात का कोई बड़ा मुद्दा बनाएं, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका काम ही उनकी पहचान बने.