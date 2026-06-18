Kawasaki Ninja 500 vs KTM 390 Duke: किसमें है ज्यादा दम? कीमत, माइलेज, फीचर्स और परफॉर्मेंस की पूरी टक्कर!
BikeWale आपके लिए Kawasaki Ninja 500 और KTM 390 Duke R के बीच तुलना लेकर आया है. Kawasaki Ninja 500 की एक्स-शोरूम कीमत ₹5,76,000 है, जबकि KTM 390 Duke R की कीमत ₹3,38,685 है. Kawasaki Ninja 500 एक रंग और एक वैरिएंट में उपलब्ध है, वहीं KTM 390 Duke R तीन रंगों और एक वैरिएंट में आती है.
Price Difference
कावासाकी निंजा 500 की कीमत लगभग ₹6.66 लाख (ऑन-रोड) है, जबकि KTM 390 ड्यूक R की कीमत लगभग ₹4.10 लाख है, जिससे KTM एक ज्यादा बजट-फ्रेंडली ऑप्शन बन जाती है.
Ex-Showroom Pricing
निंजा 500 में 451cc का पैरेलल-ट्विन इंजन है जबकि 390 ड्यूक R में 398.63cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है जिसे ज्यादा आक्रामक राइडिंग के लिए डिजाइन किया गया है.
Ninja 500 Variant
छोटा इंजन होने के बावजूद KTM 390 ड्यूक R, निंजा 500 के 44.7 bhp के मुकाबले 45.3 bhp की पावर देती है.
Duke R Variants
निंजा 500 42.6 Nm का टॉर्क देती है और 190 km/h की टॉप स्पीड तक पहुंचती है, जबकि ड्यूक R 39 Nm का टॉर्क और 167 km/h की टॉप स्पीड देती है.
Colour Options
फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में KTM 390 ड्यूक R बेहतर परफॉर्म करती है और लगभग 29 kmpl का माइलेज देती है, जबकि निंजा 500 लगभग 21 kmpl का माइलेज देती है.
Single Colour Choice
KTM में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्ट्रीट, रेन और ट्रैक राइडिंग मोड और सुपरमोटो ABS जैसे फीचर्स हैं जबकि निंजा 500 में डुअल-चैनल ABS और स्लिपर क्लच के साथ एक सिंपल पैकेज मिलता है.
Three Colour Choices
जो राइडर्स हैंडलिंग को प्राथमिकता देते हैं, वे ड्यूक R को पसंद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरफ पूरी तरह से एडजस्टेबल WP एपेक्स सस्पेंशन है जबकि निंजा 500 में ज्यादा पारंपरिक सस्पेंशन सेटअप का इस्तेमाल किया गया है.
Bike Comparison Overview
निंजा 500 की सीट की ऊंचाई कम (785 mm) है और वजन 171 kg है, जिससे कम ऊंचाई वाले राइडर्स के लिए इसे संभालना आसान हो जाता है दूसरी ओर, ड्यूक R थोड़ी हल्की (168.3 kg) है और बेहतर प्रैक्टिकैलिटी के लिए ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस देती है.