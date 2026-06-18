Kawasaki Ninja 500 vs KTM 390 Duke: किसमें है ज्यादा दम? कीमत, माइलेज, फीचर्स और परफॉर्मेंस की पूरी टक्कर!

BikeWale आपके लिए Kawasaki Ninja 500 और KTM 390 Duke R के बीच तुलना लेकर आया है. Kawasaki Ninja 500 की एक्स-शोरूम कीमत ₹5,76,000 है, जबकि KTM 390 Duke R की कीमत ₹3,38,685 है. Kawasaki Ninja 500 एक रंग और एक वैरिएंट में उपलब्ध है, वहीं KTM 390 Duke R तीन रंगों और एक वैरिएंट में आती है.