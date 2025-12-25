स्पोर्ट्स बाइक लवर्स के लिए खुशखबरी! कावासाकी निंजा 300 अब सस्ती
निंजा 300 अब 25,000 रुपये के कैश डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है. हालांकि, यह फायदा सिर्फ़ मोटरसाइकिल के MY2024 यूनिट्स पर लागू होगा, नए मॉडल-ईयर की बाइक्स पर नहीं.
Cash Discount Offered
कावासाकी इंडिया, खरीदारों के लिए प्रमोशनल ऑफर के तौर पर कावासाकी निंजा 300 स्पोर्टबाइक पर 25,000 रुपये का कैश डिस्काउंट दे रही है.
Applicable to MY2024 Units Only
यह डिस्काउंट सिर्फ़ MY2024 मॉडल यूनिट्स पर लागू होता है जो अभी स्टॉक में हैं - लेटेस्ट 2025 या नए मॉडल्स पर नहीं.
Effective Price Drop
लगभग ₹3.17 लाख की एक्स-शोरूम कीमत पर डिस्काउंट लगाने के बाद, प्रभावी कीमत घटकर लगभग ₹2.92 लाख (एक्स-शोरूम) हो जाती है.
Limited-Time Offer
यह ऑफर 31 दिसंबर 2025 तक या स्टॉक खत्म होने तक वैलिड है, जो भी पहले हो — इसलिए यह लिमिटेड टाइम डील है.
Engine & Performance
निंजा 300 में 296 cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन है जो लगभग 38.9 bhp पावर और 26.1 Nm टॉर्क देता है, और यह 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है.
Sales Boost Strategy
यह डिस्काउंट कावासाकी की बिक्री बढ़ाने और पुराने मॉडल का बचा हुआ स्टॉक खत्म होने से पहले उसे क्लियर करने की कोशिश का हिस्सा है.
Popular Sportbike in India
निंजा 300 भारत में एक पॉपुलर एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक बनी हुई है, इसकी स्पोर्टी परफॉर्मेंस और किफायती कीमत का कॉम्बिनेशन इसे बाइक पसंद करने वालों के लिए आकर्षक बनाता है.