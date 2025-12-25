  • Home>
  • Gallery»
  • स्पोर्ट्स बाइक लवर्स के लिए खुशखबरी! कावासाकी निंजा 300 अब सस्ती

स्पोर्ट्स बाइक लवर्स के लिए खुशखबरी! कावासाकी निंजा 300 अब सस्ती

निंजा 300 अब 25,000 रुपये के कैश डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है. हालांकि, यह फायदा सिर्फ़ मोटरसाइकिल के MY2024 यूनिट्स पर लागू होगा, नए मॉडल-ईयर की बाइक्स पर नहीं.


By: Anshika thakur | Published: December 25, 2025 12:39:28 PM IST

Follow us on
Google News
Kawasaki Ninja 300 - Photo Gallery
1/7

Cash Discount Offered

कावासाकी इंडिया, खरीदारों के लिए प्रमोशनल ऑफर के तौर पर कावासाकी निंजा 300 स्पोर्टबाइक पर 25,000 रुपये का कैश डिस्काउंट दे रही है.

You Might Be Interested In
Kawasaki Ninja 300 - Photo Gallery
2/7

Applicable to MY2024 Units Only

यह डिस्काउंट सिर्फ़ MY2024 मॉडल यूनिट्स पर लागू होता है जो अभी स्टॉक में हैं - लेटेस्ट 2025 या नए मॉडल्स पर नहीं.

Kawasaki Ninja 300 - Photo Gallery
3/7

Effective Price Drop

लगभग ₹3.17 लाख की एक्स-शोरूम कीमत पर डिस्काउंट लगाने के बाद, प्रभावी कीमत घटकर लगभग ₹2.92 लाख (एक्स-शोरूम) हो जाती है.

You Might Be Interested In
Kawasaki Ninja 300 - Photo Gallery
4/7

Limited-Time Offer

यह ऑफर 31 दिसंबर 2025 तक या स्टॉक खत्म होने तक वैलिड है, जो भी पहले हो — इसलिए यह लिमिटेड टाइम डील है.

Kawasaki Ninja 300 - Photo Gallery
5/7

Engine & Performance

निंजा 300 में 296 cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन है जो लगभग 38.9 bhp पावर और 26.1 Nm टॉर्क देता है, और यह 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है.

Kawasaki Ninja 300 - Photo Gallery
6/7

Sales Boost Strategy

यह डिस्काउंट कावासाकी की बिक्री बढ़ाने और पुराने मॉडल का बचा हुआ स्टॉक खत्म होने से पहले उसे क्लियर करने की कोशिश का हिस्सा है.

You Might Be Interested In

Popular Sportbike in India

निंजा 300 भारत में एक पॉपुलर एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक बनी हुई है, इसकी स्पोर्टी परफॉर्मेंस और किफायती कीमत का कॉम्बिनेशन इसे बाइक पसंद करने वालों के लिए आकर्षक बनाता है.

Tags:
Bike discountKawasaki IndiaKawasaki Ninja 300Ninja 300sports bike
स्पोर्ट्स बाइक लवर्स के लिए खुशखबरी! कावासाकी निंजा 300 अब सस्ती - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

स्पोर्ट्स बाइक लवर्स के लिए खुशखबरी! कावासाकी निंजा 300 अब सस्ती - Photo Gallery
स्पोर्ट्स बाइक लवर्स के लिए खुशखबरी! कावासाकी निंजा 300 अब सस्ती - Photo Gallery
स्पोर्ट्स बाइक लवर्स के लिए खुशखबरी! कावासाकी निंजा 300 अब सस्ती - Photo Gallery
स्पोर्ट्स बाइक लवर्स के लिए खुशखबरी! कावासाकी निंजा 300 अब सस्ती - Photo Gallery