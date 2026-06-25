कम हाइट राइडर्स की हुई मौज! Kawasaki KLX230 S लॉन्च, अब ऑफ-रोडिंग होगी और भी आसान, जानें कीमत और नए बदलाव
कावासाकी ने भारत में नई KLX230 S लॉन्च की है. यह उनकी मशहूर डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल का एक खास वर्शन है, जिसे खास तौर पर कम हाइट वाले राइडर्स के लिए डिजाइन किया गया है. कम सीट हाइट और राइडर के हिसाब से एडजस्टमेंट की सुविधा के साथ, यह बाइक सड़क और कच्चे रास्तों (ट्रेल) दोनों पर ज्यादा आराम, आसान हैंडलिंग और बेहतर कॉन्फिडेंस देती है. जानिए इसमें क्या नया है और क्यों इस मॉडल को चलाना अब आसान और सुरक्षित है.
New KLX230 S Debuts in India
कावासाकी ने नई KLX230 S लॉन्च करके भारत में अपनी KLX लाइनअप को बढ़ाया है. यह एक डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल है जिसे कम कद वाले राइडर्स के लिए बेहतर आराम और इस्तेमाल में आसानी देने के लिए डिजाइन किया गया है.
Lower Seat Height for Better Reach
इसकी एक खास बात इसकी 830mm सीट की ऊंचाई है, जो स्टैंडर्ड KLX230 की 880mm सीट से 50mm कम है. इससे राइडर्स के लिए अपने पैर ज़मीन पर मजबूती से टिकाना आसान हो जाता है.
Same Price as Standard Variant
कावासाकी ने नई KLX230 S की कीमत ₹2.19 लाख (एक्स-शोरूम) रखी है, जो स्टैंडर्ड KLX230 के बराबर है. अपडेटेड KLX230 रेंज अब KLX230R S के लिए ₹1.89 लाख से शुरू होती है.
Suspension Tuned for Accessibility
सीट की ऊंचाई कम करने के लिए, कावासाकी ने सस्पेंशन ट्रैवल को आगे 160mm और पीछे 163mm तक कम कर दिया है, जिससे मोटरसाइकिल रोजाना चलाने वाले राइडर्स के लिए ज्यादा सुविधाजनक हो गई है.
Ground Clearance Reduced
KLX230 S का ग्राउंड क्लीयरेंस 220mm है, जो स्टैंडर्ड मॉडल से 35mm कम है. इससे कम स्पीड पर रुकने या गाड़ी मोड़ने के दौरान राइडर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है.
Same 233cc Engine Continues
इसमें वही जाना-पहचाना 233cc एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो लगभग 19 hp की पावर और 19 Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है.
Lightweight and Off-Road Ready
इन बदलावों के बावजूद बाइक हल्की बनी हुई है, जिसका कर्ब वेट 139kg है. इसमें 21 इंच के आगे और 18 इंच के पीछे स्पोक व्हील्स, डुअल-पर्पस टायर और स्विच करने लायक डुअल-चैनल ABS जैसे फीचर्स मिलते हैं.
Three Models in KLX Range Now
भारत में KLX फैमिली में अब KLX230, KLX230 S और सिर्फ ऑफ-रोड के लिए बनी KLX230R S शामिल हैं, जिससे खरीदारों को अपनी राइडिंग स्टाइल और अनुभव के आधार पर चुनने का विकल्प मिलता है.