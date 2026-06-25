  • Home>
  • Gallery»
  • कम हाइट राइडर्स की हुई मौज! Kawasaki KLX230 S लॉन्च, अब ऑफ-रोडिंग होगी और भी आसान, जानें कीमत और नए बदलाव

कम हाइट राइडर्स की हुई मौज! Kawasaki KLX230 S लॉन्च, अब ऑफ-रोडिंग होगी और भी आसान, जानें कीमत और नए बदलाव

कावासाकी ने भारत में नई KLX230 S लॉन्च की है. यह उनकी मशहूर डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल का एक खास वर्शन है, जिसे खास तौर पर कम हाइट वाले राइडर्स के लिए डिजाइन किया गया है. कम सीट हाइट और राइडर के हिसाब से एडजस्टमेंट की सुविधा के साथ, यह बाइक सड़क और कच्चे रास्तों (ट्रेल) दोनों पर ज्यादा आराम, आसान हैंडलिंग और बेहतर कॉन्फिडेंस देती है. जानिए इसमें क्या नया है और क्यों इस मॉडल को चलाना अब आसान और सुरक्षित है.


By: Anshika thakur | Published: June 25, 2026 3:45:18 PM IST

Follow us on
Google News
Kawasaki KLX230 S Launched in India - Photo Gallery
1/8

New KLX230 S Debuts in India

कावासाकी ने नई KLX230 S लॉन्च करके भारत में अपनी KLX लाइनअप को बढ़ाया है. यह एक डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल है जिसे कम कद वाले राइडर्स के लिए बेहतर आराम और इस्तेमाल में आसानी देने के लिए डिजाइन किया गया है.

You Might Be Interested In
Kawasaki KLX230 S Launched in India - Photo Gallery
2/8

Lower Seat Height for Better Reach

इसकी एक खास बात इसकी 830mm सीट की ऊंचाई है, जो स्टैंडर्ड KLX230 की 880mm सीट से 50mm कम है. इससे राइडर्स के लिए अपने पैर ज़मीन पर मजबूती से टिकाना आसान हो जाता है.

Kawasaki KLX230 S Launched in India - Photo Gallery
3/8

Same Price as Standard Variant

कावासाकी ने नई KLX230 S की कीमत ₹2.19 लाख (एक्स-शोरूम) रखी है, जो स्टैंडर्ड KLX230 के बराबर है. अपडेटेड KLX230 रेंज अब KLX230R S के लिए ₹1.89 लाख से शुरू होती है.

You Might Be Interested In
Kawasaki KLX230 S Launched in India - Photo Gallery
4/8

Suspension Tuned for Accessibility

सीट की ऊंचाई कम करने के लिए, कावासाकी ने सस्पेंशन ट्रैवल को आगे 160mm और पीछे 163mm तक कम कर दिया है, जिससे मोटरसाइकिल रोजाना चलाने वाले राइडर्स के लिए ज्यादा सुविधाजनक हो गई है.

Kawasaki KLX230 S Launched in India - Photo Gallery
5/8

Ground Clearance Reduced

KLX230 S का ग्राउंड क्लीयरेंस 220mm है, जो स्टैंडर्ड मॉडल से 35mm कम है. इससे कम स्पीड पर रुकने या गाड़ी मोड़ने के दौरान राइडर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है.

Kawasaki KLX230 S Launched in India - Photo Gallery
6/8

Same 233cc Engine Continues

इसमें वही जाना-पहचाना 233cc एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो लगभग 19 hp की पावर और 19 Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है.

Kawasaki KLX230 S Launched in India - Photo Gallery
7/8

Lightweight and Off-Road Ready

इन बदलावों के बावजूद बाइक हल्की बनी हुई है, जिसका कर्ब वेट 139kg है. इसमें 21 इंच के आगे और 18 इंच के पीछे स्पोक व्हील्स, डुअल-पर्पस टायर और स्विच करने लायक डुअल-चैनल ABS जैसे फीचर्स मिलते हैं.

You Might Be Interested In
Kawasaki KLX230 S Launched in India - Photo Gallery
8/8

Three Models in KLX Range Now

भारत में KLX फैमिली में अब KLX230, KLX230 S और सिर्फ ऑफ-रोड के लिए बनी KLX230R S शामिल हैं, जिससे खरीदारों को अपनी राइडिंग स्टाइल और अनुभव के आधार पर चुनने का विकल्प मिलता है.

Tags:
Dual Sport Bike IndiaKawasaki Bike LaunchKawasaki IndiaKawasaki KLX230 FeaturesKawasaki KLX230 SKawasaki KLX230 S India LaunchKawasaki KLX230 S PriceKLX230 S SpecsMotorcycle NewsOff Road Bike
कम हाइट राइडर्स की हुई मौज! Kawasaki KLX230 S लॉन्च, अब ऑफ-रोडिंग होगी और भी आसान, जानें कीमत और नए बदलाव - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कम हाइट राइडर्स की हुई मौज! Kawasaki KLX230 S लॉन्च, अब ऑफ-रोडिंग होगी और भी आसान, जानें कीमत और नए बदलाव - Photo Gallery
कम हाइट राइडर्स की हुई मौज! Kawasaki KLX230 S लॉन्च, अब ऑफ-रोडिंग होगी और भी आसान, जानें कीमत और नए बदलाव - Photo Gallery
कम हाइट राइडर्स की हुई मौज! Kawasaki KLX230 S लॉन्च, अब ऑफ-रोडिंग होगी और भी आसान, जानें कीमत और नए बदलाव - Photo Gallery
कम हाइट राइडर्स की हुई मौज! Kawasaki KLX230 S लॉन्च, अब ऑफ-रोडिंग होगी और भी आसान, जानें कीमत और नए बदलाव - Photo Gallery