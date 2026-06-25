कम हाइट राइडर्स की हुई मौज! Kawasaki KLX230 S लॉन्च, अब ऑफ-रोडिंग होगी और भी आसान, जानें कीमत और नए बदलाव

कावासाकी ने भारत में नई KLX230 S लॉन्च की है. यह उनकी मशहूर डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल का एक खास वर्शन है, जिसे खास तौर पर कम हाइट वाले राइडर्स के लिए डिजाइन किया गया है. कम सीट हाइट और राइडर के हिसाब से एडजस्टमेंट की सुविधा के साथ, यह बाइक सड़क और कच्चे रास्तों (ट्रेल) दोनों पर ज्यादा आराम, आसान हैंडलिंग और बेहतर कॉन्फिडेंस देती है. जानिए इसमें क्या नया है और क्यों इस मॉडल को चलाना अब आसान और सुरक्षित है.