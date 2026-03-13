  • Home>
  • Kavya Maran Outfit: स्टेडियम में भी फैशन क्वीन! काव्या मारन के ये बेहतरीन लुक्स देख, नहीं हटेंगी नजरे

Kavya Maran Outfit: स्टेडियम में भी फैशन क्वीन! काव्या मारन के ये बेहतरीन लुक्स देख, नहीं हटेंगी नजरे

Kavya Maran Outfit: काव्या मारन को न सिर्फ़ सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन होने की वजह से, बल्कि अपने बेमिसाल स्टाइल के लिए भी काफ़ी लोकप्रियता मिली है. जब स्टाइल की बात आती है, तो उनके लिए ‘मिनिमल ग्लैम’ ही सबसे ऊपर रहता है. यहां ऐसे 5 मौके दिए गए हैं, जब उन्होंने अपने अंदाज़ से सबको हैरान कर दिया—जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए. आपको बता दें सनराइजर्स हैदराबाद की CEO और मालकिन काव्या मारन अपनी मौजूदगी से इंटरनेट पर लगातार छाई रहती हैं.


By: Heena Khan | Published: March 13, 2026 1:16:47 PM IST

1/7

ट्रेंड में बनी रहती हैं काव्या

IPL मैचों और ऑक्शन में उनकी शानदार मौजूदगी कभी भी किसी की नज़र से नहीं चूकती. उनके बारे में हर बात, उनके परिवार और बैकग्राउंड से लेकर उनकी नेट वर्थ तक, इंटरनेट यूज़र्स में दिलचस्पी जगाती है.

2/7

काव्या मारन का ट्रेंडी फैशन

यहाँ उन 5 मौकों पर एक नज़र है, जब उन्होंने अपने फैशनेबल अंदाज़ से सबको हैरान कर दिया.

3/7

फॉर्मल्स का सही अंदाज़

एक अवॉर्ड फंक्शन में अपने एक अपीयरेंस के लिए, काव्या ने एक बेहतरीन ढंग से सिला हुआ पैंट सूट पहना, जिसने उन्हें ग्रीन कार्पेट पर सबसे अलग दिखाया. लैपल्स वाला ग्रे ब्लेज़र, उनके मैचिंग हाई-वेस्टेड ट्राउज़र्स के साथ बेहद सलीके से स्ट्रक्चर्ड लग रहा था; इसके साथ उन्होंने सोने के बटनों वाला एक सफ़ेद ब्लाउज़ पहना था, जिसने इस पूरे लुक की एकरसता को तोड़ दिया.

4/7

आरामदायक जंपसूट

सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काफी मिलनसार हैं और इस साल उन्हें एक बेहतरीन लाल रंग के जंपसूट में देखा गया, जिससे ये साबित होता है कि उन्हें अलग-अलग तरह के फिट्स पसंद हैं और वो गहरे रंगों को अपनाने से हिचकिचाती नहीं हैं.

5/7

जर्सी स्टाइल

काव्या, जिन्हें अक्सर स्टैंड्स में अपनी टीम को चीयर करते हुए देखा जाता है, उन्होंने अपनी स्टाइलिंग से टीम की जर्सी को भी ट्रेंडी बना दिया. उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद की टी-शर्ट के साथ स्मार्ट नीली डेनिम जींस पहनी थी. यहां जिस चीज़ ने सचमुच सबका ध्यान खींचा, वो थे उनके अनोखे डिज़ाइन वाले धूप के चश्मे, जो इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल हो गए.

6/7

ऑरेंज रंग की दीवानी

जब अपनी टीम को सपोर्ट करने की बात आती है, तो वो सबसे स्टाइलिश ऑरेंज रंग के कपड़े पहनती है, और उन्हें किसी प्रो की तरह स्टाइल करती है ताकि वो सबसे अलग और चमकदार दिखे.

7/7

काले रंग में ग्लैमरस

काव्या इस कढ़ाई वाली काली ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. वो निश्चित रूप से अलग-अलग तरह के स्टाइल को बखूबी अपनाना जानती हैं, और यह ड्रेस इस बात का सबूत है. यह ड्रेस उन पर बहुत अच्छी लग रही है और पूरी तरह से ग्लैमरस दिख रही है.

Tags:
CricketHyderabadIPL 2026kavya maranlifestyleSUNRISERS HYDERABAD


