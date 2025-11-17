कटरीना-विक्की से लेकर सिद्धार्थ-कियारा तक, इन सेलेब्स के लिए लकी रहा 2025, घर आए नन्हे मेहमान
बॉलीवुड में साल 2025 खुशियों भरा साबित हुआ. कई बॉलीवुड कपल्स के घर में नन्हे मेहमान आए और उन्हें पेरेंट्स बनने का मौका मिला. आइए आपको बताते हैं कौन से सेलिब्रिटीज इस साल पेरेंट्स बने.
कटरीना कैफ-विक्की कौशल
कटरीना ने 7 नवंबर को बेबी बॉय को जन्म दिया और मां बनीं. विक्की कौशल ने इस बात की अनाउंसमेंट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर की थी. दोनों की शादी दिसंबर 2021 में हुई थी.
कियारा आडवाणी-सिद्धार्थ मल्होत्रा
कियारा और सिद्धार्थ के घर 15 जुलाई को बेबी गर्ल का जन्म हुआ था. दोनों ने बेटी का नाम अब तक रिवील नहीं किया है.
राजकुमार राव-पत्रलेखा
15 नवंबर को राजकुमार और पत्रलेखा के घर नन्ही मेहमान यानी बेबी गर्ल का जन्म हुआ. खास बात ये है कि चौथी एनिवर्सरी के दिन ही कपल के घर खुशियां आई हैं.
परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा
एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने 19 अक्टूबर को बेटे को जन्म दिया था. राघव और परिणीति का ये पहला बेबी है.
अरबाज़ खान- शूरा
अरबाज़ और शूरा ने 5 अक्टूबर को बेबी गर्ल का वेलकम किया था. बेटी का नाम कपल ने सिपारा रखा है.
केएल राहुल-अथिया शेट्टी
अथिया शेट्टी और केएल राहुल ने इसी साल 24 मार्च को बेबी गर्ल इवारा का वेलकम किया था.
इलियाना डिक्रूज-माइकल डोलन
इलियाना इसी साल 19 जून को दूसरी बार मां बनी थीं. इलियाना फ़िलहाल फिल्मों से दूर अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हैं.