ट्रोलर्स की बोलती बंद? ‘चॉकलेट ब्राउन सूट’ में कैटरीना कैफ का ‘किलर’ अवतार, धोती-स्टाइल पैंट्स और हाई बूट्स ने मचाया तहलका!
Katrina Kaif Latest Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने हाल ही में ऑनलाइन ट्रोलिंग को करारा जवाब देते हुए अपने स्टनिंग लुक से सबको हैरान कर दिया है. लंदन में अपने फेमस ब्रांड ‘के ब्यूटी’ (Kay Beauty) के यूके एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के मौके पर कैटरीना एक बेहद क्लासी और स्टाइलिश चॉकलेट ब्राउन पैंटसूट में नजर आईं. ओवरसाइज्ड ब्राउन ब्लेज़र, धोती-स्टाइल ड्रेप्ड ट्राउज़र्स और नी-हाई लेदर बूट्स वाले इस स्लीक स्ट्रीट लुक में वह बेहद किलर और ‘बॉस बेब’ एनर्जी से भरपूर लग रही थीं. परफेक्ट शेप में वापसी करते हुए उन्होंने अपने इस अर्थी-टोन्ड और मॉडर्न आउटफिट से फैशन लवर्स को विंटर और ऑटम वार्डरोब के लिए शानदार गोल्स दिए हैं. मिनिमल मेकअप और ओपन हेयर स्टाइल के साथ उनका यह लुक इंटरनेट पर छा गया है.
अर्थी टोन और मॉडर्न पावर ड्रेसिंग
कैटरीना कैफ का यह लेटेस्ट लुक क्लासिक पावर ड्रेसिंग का एक कंटेंपरेरी और स्टाइलिश वर्जन पेश करता है. पारंपरिक फिटेड सूट्स से हटकर उन्होंने रिलैक्स्ड सिलुएट्स और फ्लूइड लेयर्स को चुना. रिच चॉकलेट ब्राउन टोन वाले इस मोनोक्रोमैटिक एन्सेबल में एक ओवरसाइज्ड जैकेट और ड्रेप्ड ट्राउज़र्स शामिल थे, जो इसे एक फैशन-फॉरवर्ड अपील दे रहे थे. वाइड लैपल्स और रिलैक्स्ड फिट वाली जैकेट ने सोफिस्टिकेटेड और ईजी-गोइंग वाइब का बेहतरीन बैलेंस बनाया.
धोती-स्टाइल ड्रेप्ड ट्राउज़र्स और बूट्स का जादू
इस आउटफिट को सबसे हटके और यूनिक बना रहे थे इसके धोती-स्टाइल ड्रेप्ड ट्राउज़र्स. गैदर डिटेलिंग और वॉल्यूमिनस फोल्ड्स वाले इन बॉटम्स ने इस टेलर्ड आउटफिट में खूबसूरत मूवमेंट और टेक्सचर जोड़ा. इसके साथ ही, कैटरीना ने स्लीक ब्लैक पॉइंटेड-टो लेदर बूट्स पहने, जिसने ट्राउज़र्स के वॉल्यूम को परफेक्टली बैलेंस करते हुए उनके लुक में एक पॉलिश फिनिश और किलर एज जोड़ दिया.
मिनिमल मेकअप और गॉर्जियस हेयर स्टाइल
अपने इस स्टेटमेंट आउटफिट को पूरा फोकस में रखते हुए कैटरीना ने अपना ब्यूटी और मेकअप लुक बेहद मिनिमल और फ्रेश रखा. उन्होंने अपने बालों को लूज, कैस्केडिंग वेव्स में स्टाइल किया था, जिन्हें एक कंधे पर स्वीप किया गया था. मेकअप के मामले में उन्होंने रेडियंट स्किन, न्यूट्रल न्यूड लिप्स और सॉफ्टली डिफाइंड आइज को चुना, जो उनके पूरे अर्थी लुक पर पूरी तरह फब रहा था.
मोनोक्रोमैटिक और ओवरसाइज्ड फैशन गोल्स
कैटरीना का यह लुक उन लोगों के लिए बेहतरीन फैशन लेसन है जो अपने वर्कवियर या ऑफिस वार्डरोब को एक फ्रेश अपडेट देना चाहते हैं. उनका यह अंदाज साबित करता है कि मोनोक्रोमैटिक ड्रेसिंग बोरिंग नहीं होती, बशर्ते आप एक ही कलर फैमिली के अंदर अलग-अलग सिलुएट्स और फैब्रिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें. ओवरसाइज्ड ब्लेज़र और टेक्सचर्ड ट्राउज़र्स का यह कॉम्बिनेशन डे-टू-डे स्टाइलिंग के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है.
ऑनलाइन ट्रोलिंग पर स्टाइलिश कमबैक
कुछ समय से ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना कर रही कैटरीना कैफ ने इस शानदार अपीयरेंस के जरिए अपने हेटर्स को बेहद क्लासी अंदाज में जवाब दिया है. लंदन की सड़कों पर आत्मविश्वास से भरी उनकी यह वॉक और किलर स्माइल दिखाती है कि वह फिटनेस और फैशन दोनों मामलों में पूरी तरह फॉर्म में वापस आ चुकी हैं. इस शानदार लुक ने उनके फैंस का दिल जीत लिया है और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं.