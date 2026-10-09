ट्रोलर्स की बोलती बंद? ‘चॉकलेट ब्राउन सूट’ में कैटरीना कैफ का ‘किलर’ अवतार, धोती-स्टाइल पैंट्स और हाई बूट्स ने मचाया तहलका!

Katrina Kaif Latest Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने हाल ही में ऑनलाइन ट्रोलिंग को करारा जवाब देते हुए अपने स्टनिंग लुक से सबको हैरान कर दिया है. लंदन में अपने फेमस ब्रांड ‘के ब्यूटी’ (Kay Beauty) के यूके एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के मौके पर कैटरीना एक बेहद क्लासी और स्टाइलिश चॉकलेट ब्राउन पैंटसूट में नजर आईं. ओवरसाइज्ड ब्राउन ब्लेज़र, धोती-स्टाइल ड्रेप्ड ट्राउज़र्स और नी-हाई लेदर बूट्स वाले इस स्लीक स्ट्रीट लुक में वह बेहद किलर और ‘बॉस बेब’ एनर्जी से भरपूर लग रही थीं. परफेक्ट शेप में वापसी करते हुए उन्होंने अपने इस अर्थी-टोन्ड और मॉडर्न आउटफिट से फैशन लवर्स को विंटर और ऑटम वार्डरोब के लिए शानदार गोल्स दिए हैं. मिनिमल मेकअप और ओपन हेयर स्टाइल के साथ उनका यह लुक इंटरनेट पर छा गया है.