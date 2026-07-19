बेटे विहान और विक्की कौशल संग कैटरीना कैफ का बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली फोटोज ने जीता दिल; देखें तस्वीरें

लिखा प्यारा कैप्शन

इस पोस्ट के साथ एक दिल को छू लेने वाला नोट भी था जिसमें बताया गया था कि एक्टर के लिए यह जन्मदिन कितना खास था. उन्होंने अपने छोटे बच्चे के लिए एक मैसेज में अपना प्यार उड़ेलते हुए लिखा, 'हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी कि आप सबसे कीमती आशीर्वाद हैं। बेस्ट बर्थडे.'



कैटरीना विक्की को भी शामिल करना नहीं भूलीं. एक मजेदार अंदाज में, उन्होंने अपने पति को एक प्यारी सी शाउटआउट देते हुए लिखा, 'तुम भी इतने बुरे नहीं हो...'