बेटे विहान और विक्की कौशल संग कैटरीना कैफ का बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली फोटोज ने जीता दिल; देखें तस्वीरें
Katrina Kaif: बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने हाल ही में अपना 43वां जन्मदिन मनाया. एक्ट्रेस ने पति और अभिनेता विक्की कौशल और बेटे विहान के साथ जन्मदिन के सेलिब्रेशन के कुछ खूबसूरत पल शेयर किए हैं. इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
फैमिली के साथ कंफर्ट जोन में दिखीं कैटरीना
रविवार को, कैटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम पर कुछ खास फैमिली पिक्चर्स शेयर करके फैंस को अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक दिखाई. एक्ट्रेस सॉफ्ट ऑरेंज आउटफिट पहने दिख रही है.
पति विक्की कौशल पल को एंजाय करती दिखीं एक्ट्रेस
इस तस्वीर में अभिनेत्री पति और अभिनेता विक्की कौशल को देखती हुईं मुस्कुरा रही हैं. तस्वीर में एक्ट्रेस ने ब्लू कलर की ड्रेस पहन रखी है.
बेटे संग क्यूट मूमेंट
इस तस्वीर में कैटरीना कैफ अपने बेटे विहान के साथ दिन बिताते हुए बहुत ग्लो कर रही हैं. हालांकि एक्ट्रेस ने अपने बेटे का चेहरा प्राइवेट रखा है, लेकिन दिल को छू लेने वाली तस्वीरें फैंस को मुस्कुराने के लिए काफी थीं.
ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ने खींचा ध्यान
साझा की गीए एक तस्वीर में अभिनेत्री अपने बेटे विहान के साथ खेलती दिख रही हैं. और विहान अपने नन्हे हाथों से एक्ट्रेस को दुलार रहा है. ये तस्वीर फैंस को काफी पसंद आ रही है.
लिखा प्यारा कैप्शन
इस पोस्ट के साथ एक दिल को छू लेने वाला नोट भी था जिसमें बताया गया था कि एक्टर के लिए यह जन्मदिन कितना खास था. उन्होंने अपने छोटे बच्चे के लिए एक मैसेज में अपना प्यार उड़ेलते हुए लिखा, 'हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी कि आप सबसे कीमती आशीर्वाद हैं। बेस्ट बर्थडे.'
कैटरीना विक्की को भी शामिल करना नहीं भूलीं. एक मजेदार अंदाज में, उन्होंने अपने पति को एक प्यारी सी शाउटआउट देते हुए लिखा, 'तुम भी इतने बुरे नहीं हो...'