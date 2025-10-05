10 मिनट में लग जाएंगे ये Easy Mehndi Designs, करवाचौथ पर हाथों की रंगत देख पिया भी होंगे खुश!

Simple mehndi designs for beginners: करवाचौथ के मौके पर हर सुहागिन अपने हाथों में मेहंदी रचाती है और पिया के लिए पूरे दिन भूखे-प्यासे रहकर व्रत करती है. लेकिन, कई बार टाइम की कमी की वजह से बाजार से मेहंदी लगवाने का मौका नहीं मिल पाता है. अगर आप भी इस करवाचौथ अपने हाथों में खुद मेहंदी रचाने का मन बना रही हैं, तो यहां हम फटाफट लगने वाले ईजी डिजाइन्स लेकर आए हैं.