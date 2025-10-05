10 मिनट में लग जाएंगे ये Easy Mehndi Designs, करवाचौथ पर हाथों की रंगत देख पिया भी होंगे खुश!
Simple mehndi designs for beginners: करवाचौथ के मौके पर हर सुहागिन अपने हाथों में मेहंदी रचाती है और पिया के लिए पूरे दिन भूखे-प्यासे रहकर व्रत करती है. लेकिन, कई बार टाइम की कमी की वजह से बाजार से मेहंदी लगवाने का मौका नहीं मिल पाता है. अगर आप भी इस करवाचौथ अपने हाथों में खुद मेहंदी रचाने का मन बना रही हैं, तो यहां हम फटाफट लगने वाले ईजी डिजाइन्स लेकर आए हैं.
करवाचौथ पर लगाएं ईजी मेहंदी डिजाइन
हर शुभ काम से पहले मेहंदी लगाने का रिवा है. फिर जब करवाचौथ की बात होती है, तो इसका क्रेज अलग ही देखने को मिलता है. वहीं, सिंपल और फटाफट लगने वाला डिजाइन हो तो कई मुश्किलें आसान हो जाती हैं. आइए, यहां देखते हैं मेहंदी के 10 मिनट में लग जाने वाले ईजी और यूनिक डिजाइन.
मेहंदी से भरे हाथ
यह डिजाइन भले ही पहली नजर में देखने में मुश्किल लग रहा है. लेकिन, बहुत आसान है और फटाफट लग सकता है. यह डिजाइन पूरा हाथ कवर कर रहा है. ऐसे पैटर्न रचने के बाद बेहद सुंदर दिखते हैं.
ट्रेंडी डिजाइन
अगर आप यंग और वर्किंग गर्ल हैं तो यह डिजाइन आपके हाथों की खूबसूरती को बढ़ा सकता है. इसकी शुरुआत कलाई से होती है और उंगलियों तक को एक ही पेटर्न से कवर करती है.
बैक ईजी डिजाइन
कई बार हम आगे तो सुंदर-सा डिजाइन लगा लेते हैं लेकिन, पीछे के लिए सोचते रह जाते हैं. ऐसे में यह पूरा हाथ कवर करने वाला डिजाइन आपके काम आ सकता है.
स्टाइलिश मेहंदी डिजाइन
यह मेहंदी डिजाइन देखने में खूबसूरत और लगाने में आसान होते हैं. यह भले ही पूरे हाथ को कवर नहीं करते हैं, लेकिन रचने के बाद किसी का भी दिल खुश कर सकते हैं.
मिडिल फ्लावर डिजाइन
इस डिजाइन में बीच में ड्रॉप शेप बना है और उसके अंदर कमल का डिजाइन है. आजकल कमल डिजाइन वाली मेहंदी खूब ट्रेंड में है. इसके अलावा उंगलियों पर आसान पेटर्न बनाया गया है, जो फटाफट लगाया जा सकता है.
सुंदर और लेटेस्ट डिजाइन
अगर आप हाथ पूरा भरना चाहते हैं, लेकिन पुराने जमाने वाले डिजाइन नहीं लगाना चाहते तो यह परफेक्ट च्वाइस हो सकता है. इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है बस दो बेलों को साथ-साथ चलाना है और आपका काम आसान हो जाएगा.
पिया भी हो जाएंगे खुश
करवाचौथ का ऐसा मौका होता है जब महिलाएं 16 श्रृंगार करती है. हाथों में मेहंदी का गहरा रंग चढ़ता है जिसे देख पिया भी खुश हो जाएंगें.