Karwachauth Special: ‘DDLJ’ से लेकर ‘हम दिल दे चुके सनम’ तक, जब फिल्मों में चांदनी रात में मनाया गया करवा चौथ
Bollywood Karwa Chauth Scenes: 29 अक्टूबर 2026 को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा, जिसे सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं. बॉलीवुड की कई फिल्मों में करवा चौथ के त्योहार को प्यार, रोमांस और पारिवारिक भावनाओं के साथ दिखाया गया है. आइए, ऐसी फिल्मों के बारे में जानते हैं, जिनमें करवा चौथ के सीन आज भी यादगार हैं.
बागबान
रवि चोपड़ा की फिल्म 'बागबान' में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने राज और पूजा का किरदार निभाया है. यह फिल्म एक बुजुर्ग दंपती की कहानी है, जो पारिवारिक मुश्किलों के बीच अपने रिश्ते और प्यार को बनाए रखते हैं. फिल्म में बिग बी और हेमा मालिनी के बीच करवा चौथ का बहुत ही रोमांटिक सीन है.
हम दिल दे चुके सनम
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' प्यार, शादी और त्याग की कहानी है. सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन और अजय देवगन की इस फिल्म का गाना 'चांद छुपा बादल में' आज भी काफी मशहूर है, जो करवा चौथ के त्योहार को दिखाता है.
दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे
आदित्य चोपड़ा की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया. फिल्म में काजोल और शाहरुख के बीच करवा चौथ का एक सीन है, जो काफी रोमांटिक है.
कभी खुशी कभी गम
करण जौहर की फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' में प्यार, परिवार और परंपराओं की कहानी दिखाई गई है. शाहरुख खान, काजोल, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऋतिक रोशन और करीना कपूर की इस फिल्म का गाना 'बोले चूड़ियां' आज भी खूब पसंद किया जाता है.
बीवी नंबर 1
डेविड धवन की फिल्म 'बीवी नंबर 1' शादी, प्यार और रिश्तों में आने वाली मुश्किलों पर आधारित कॉमेडी है. सलमान खान, करिश्मा कपूर और सुष्मिता सेन के साथ अनिल कपूर और तब्बू भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं. फिल्म में करिश्मा, सुष्मिता और सलमान के बीच करवा चौथ का सीन है.