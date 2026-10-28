Karwachauth Special: ‘DDLJ’ से लेकर ‘हम दिल दे चुके सनम’ तक, जब फिल्मों में चांदनी रात में मनाया गया करवा चौथ

Bollywood Karwa Chauth Scenes: 29 अक्टूबर 2026 को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा, जिसे सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं. बॉलीवुड की कई फिल्मों में करवा चौथ के त्योहार को प्यार, रोमांस और पारिवारिक भावनाओं के साथ दिखाया गया है. आइए, ऐसी फिल्मों के बारे में जानते हैं, जिनमें करवा चौथ के सीन आज भी यादगार हैं.