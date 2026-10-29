Karwachauth Special: ‘चांद सी महबूबा हो मेरी’ से लेकर ‘चांद छुपा बादल में’ तक, बॉलीवुड के 5 गाने, जिनमें चांद ने निभाई अहम भूमिका

Bollywood Songs Based on Chaand: आज 29 अक्टूबर को पूरे भारत में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है. इस पर्व पर पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं. इस दिन शादीशुदा महिलाएं चांद का दीदार करने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती है. बॉलीवुड में कई ऐसे गाने बने हैं, जिनमें चांद शब्दों से जादू किया गया है और वो गीत काफी सुने जाते हैं. इस खास त्योहार के मौके पर जानिए चांद पर आधारित 5 बेस्ट गाने.