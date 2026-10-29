Karwachauth Special: ‘चांद सी महबूबा हो मेरी’ से लेकर ‘चांद छुपा बादल में’ तक, बॉलीवुड के 5 गाने, जिनमें चांद ने निभाई अहम भूमिका
Bollywood Songs Based on Chaand: आज 29 अक्टूबर को पूरे भारत में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है. इस पर्व पर पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं. इस दिन शादीशुदा महिलाएं चांद का दीदार करने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती है. बॉलीवुड में कई ऐसे गाने बने हैं, जिनमें चांद शब्दों से जादू किया गया है और वो गीत काफी सुने जाते हैं. इस खास त्योहार के मौके पर जानिए चांद पर आधारित 5 बेस्ट गाने.
मेरे सामने वाली खिड़की में
साल 1968 में फिल्म 'पड़ोसन' में यह गाना था, जिसे किशोर कुमार ने गाया था. यह सदाबहार गाना प्रेमिका की खूबसूरती की तारीफ करता है. इसमें हीरो उसके चेहरे की तुलना चांद से करता है, जो इसे बॉलीवुड के यादगार रोमांटिक गानों में शामिल करता है.
चांद सिफारिश
फिल्म 'फना' का यह गाना है. शान की आवाज में यह रोमांटिक गाना आमिर खान और काजोल पर फिल्माया गया था. इसके बोलों में चांद को प्रेमी का संदेश पहुंचाने वाले साथी के रूप में दिखाया गया है.
चांद छुपा बादल में
साल 1999 में फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' का गाना 'चांद छुपा बादल में' रिलीज हुआ था. इस रोमांटिक गाने में प्रेमिका की खूबसूरती को चांद से भी बढ़कर बताया गया है. गाने के बोलों के मुताबिक, उसकी सुंदरता देखकर चांद भी बादलों में छिप जाता है.
गली में आज चांद निकला
फिल्म 'जख्म' का यह गाना अलका याग्निक की आवाज में गाया गया था. यह सदाबहार गाना प्रेमिका की खूबसूरती को चांद से जोड़ता है. इसके बोल बताते हैं कि प्रेमिका के आने से मानो पूरी गली में चांदनी बिखर गई हो.
चांद सी महबूबा हो मेरी
मुकेश जी की आवाज में गाया गया ये गाना दर्शकों द्वारा काफी पसंंद किया गया था. आज भी यह गाना काफी मशहूर है.