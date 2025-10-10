Karwa Chauth 2025: करवाचौथ का व्रत पति की उम्र लंबी करता है? जान लें क्या है इसपर प्रेमानंद जी का कहना
Karwa Chauth Fast Significance: करवाचौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं. लेकिन, क्या सच में यह व्रत करने से पति की उम्र लंबी होती है. आइए, यहां जानते हैं प्रेमानंद जी का इसपर क्या कहना है.
करवाचौथ व्रत का क्या महत्व होता है?
करवाचौथ के लिए धार्मिक मान्यता यह है कि सुहागिन महिलाएं यह व्रत करती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है. इसी मान्यता पर हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवाचौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं करती हैं. इस दिन महिलाएं सूरज निकलने के बाद से लेकर व्रत करती हैं और शाम को चांद देखने के बाद ही अन्न और जल लेती हैं.
क्या व्रत करने से होती है पति की उम्र लंबी?
हालांकि, करवाचौथ जिस तरह से धार्मिक मान्यता से ज्यादा सोशल मीडिया का त्योहार बनता जा रहा है, ऐसे में इसे लेकर अलग-अलग विचार भी लोगों के मन में आने लगे हैं. इन्हीं विचारों में से एक है कि क्या सच में पत्नी के व्रत करने से पति की उम्र लंबी होती है.
प्रेमानंद जी ने दिया इसपर जवाब
इस सवाल का जवाब प्रेमानंद जी महाराज ने दिया है. करवाचौथ के व्रत को लेकर प्रेमानंद जी ने क्या कहा है इसका वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है.
प्रेमानंद जी ने बताया लोकपरंपराएं
दरअसल, एक महिला प्रेमानंद जी से सवाल करती है कि महिलाएं जो करवाचौथ का व्रत करती हैं उसका क्या मकसद होता है? सवाल पर प्रेमानंद जी कहते हैं यह सब लोक परंपराएं हैं. छोटी-मोटी बाते हैं.
भगवान का लिखा होता है
किसी भी व्रत को करने से किसी की भी मृत्यु को रोका या टाला नहीं जा सकता है. भगवान ने जो लिख दिया वह होना ही है.
पूजा या कर्म से नहीं बदलती मृत्यु
प्रेमानंद कहते हैं कि पहले ही व्यक्ति की आयु और मृत्यु लिखी है. ऐसे में किसी भी पूजा या कर्म कांड से इसे बदला नहीं जा सकता है.
मृत्यु को टाला नहीं जा सकता!
कोई भी व्रत, पूजा या अनुष्ठान करने से छोटे-मोटे संकट दूर हो सकते हैं. अगर कोई मां बीमार बेटे के लिए व्रत करती है तो वह ठीक हो सकता है. लेकिन, व्रत या जप से मृत्यु को नहीं टाला जा सकता है.
महामृत्युंजय मंत्र का जाप
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर मृत्यु का योग बन रहा है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस संकट को टाल सकता है. लेकिन, अगर मृत्यु निश्चित है तो वह होगी ही, इसे कोई टाल नहीं सकता.