Karwa Chauth 2025: करवाचौथ का व्रत पति की उम्र लंबी करता है? जान लें क्या है इसपर प्रेमानंद जी का कहना

करवाचौथ व्रत का क्या महत्व होता है?

करवाचौथ के लिए धार्मिक मान्यता यह है कि सुहागिन महिलाएं यह व्रत करती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है. इसी मान्यता पर हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवाचौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं करती हैं. इस दिन महिलाएं सूरज निकलने के बाद से लेकर व्रत करती हैं और शाम को चांद देखने के बाद ही अन्न और जल लेती हैं.