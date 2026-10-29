Karwa Chauth Wishes 2026: करवा चौथ पर पत्नी को स्पेशल फील कराना है? पति भेजें ये प्यारभरे संदेश

Karwa Chauth Wishes 2026: करवा चौथ हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के लिए बेहद खास त्योहार है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं. करवा चौथ का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन महिलाएं सुबह सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं और पूरे दिन बिना कुछ खाए-पिए रहती हैं. शाम को सोलह श्रृंगार करके करवा माता और भगवान गणेश की पूजा की जाती है. इसके बाद महिलाएं चंद्रमा के निकलने का इंतजार करती हैं. चंद्रमा को अर्घ्य देने, छलनी से चांद और फिर पति का चेहरा देखने के बाद पति के हाथों पानी पीकर व्रत खोला जाता है. करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि पति-पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास, समर्पण और साथ निभाने का प्रतीक भी है. आज के समय में कई पति भी अपनी पत्नियों के साथ यह व्रत रखते हैं, जो आपसी प्यार और बराबरी के रिश्ते को दर्शाता है. वहीं ऐसे में पतियों का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कुछ दो लाइन संदेश द्वारा भेजें. यहां कुछ ऐसे खूबसूरत संदेश दिए गए हैं जिन्हे पढ़कर आपकी पत्नी का चेहरा खिल जाएगा.