Karwa Chauth 2025: पूजा की हर चीज का है खास अर्थ, जानें करवा से छन्नी तक का महत्व
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पूजा में छलनी, करवा और दीया (मिट्टी का बर्तन) का बहुत महत्व माना जाता है. तो आइए जानें कि करवा चौथ पर इन वस्तुओं का उपयोग कैसे और क्यों किया जाता है.
हिंदू धर्म में करवा चौथ का महत्व
हिंदू धर्म में करवा चौथ को एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है. इस दिन विवाहित महिलाएं कठिन व्रत रखती हैं. यह त्योहार पति-पत्नी के प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है. यह त्योहार उत्तर भारत के कुछ राज्यों, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मनाया जाता है.
पति की लंबी आयु का त्योहार
यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए इस अवसर पर व्रत रखती हैं. ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है. द्रिक पंचांग के अनुसार, इस वर्ष करवा चौथ व्रत शुक्रवार, 10 अक्टूबर को रखा जाएगा.
करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली चीजें
करवा चौथ पूजा में इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक वस्तु का बहुत महत्व है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं दीपक, छलनी और करवा. तो आइए जानें इन तीन वस्तुओं का महत्व.
करवा चौथ पर दीपों का महत्व
करवा चौथ पर दीप जलाने की परंपरा अत्यंत शुभ मानी जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन दीपों की रोशनी न केवल जीवन में प्रकाश लाती है.
दीपों से आती है सकारात्मकता
दीप जलाने पर अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जिससे घर का वातावरण शुद्ध और शांतिपूर्ण रहता है. इसलिए करवा चौथ पूजा के दौरान दीप जलाना सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.
करवा चौथ पर करवा का महत्व
शास्त्रों के अनुसार, करवा चौथ पर इस्तेमाल किया जाने वाला मिट्टी का घड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है. मान्यताओं के अनुसार, इस घड़े को प्रेम, भक्ति और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है. पूजा के दौरान इसमें जल भरकर देवी-देवताओं को अर्पित किया जाता है.
करवा चौथ पर छलनी का महत्व
करवा चौथ पर छलनी को सबसे महत्वपूर्ण वस्तु माना जाता है. इस दिन, जब चाँद निकलता है, तो महिलाएँ सबसे पहले इसी छलनी से चांद को देखती हैं और फिर अपने पति को देखती हैं. ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत में छलनी का प्रयोग करने से पति-पत्नी के बीच अटूट प्रेम का बंधन बनता है.
करवा चौथ पूजा विधि
करवा चौथ के दिन, महिलाओं को सूर्योदय से पहले उठकर सरगी खानी चाहिए. स्नान के बाद, उन्हें अपनी सास द्वारा दिए गए नए वस्त्र पहनने चाहिए. फिर, दोपहर में शुभ मुहूर्त देखकर, उन्हें चौथ माता और देवी गौरी की पूजा करनी चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए. इसके बाद, रात में चंद्रमा की पूजा करके व्रत खोलें.
