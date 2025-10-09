Karwa Chauth 2025: पूजा की हर चीज का है खास अर्थ, जानें करवा से छन्नी तक का महत्व

करवा चौथ पूजा विधि

करवा चौथ के दिन, महिलाओं को सूर्योदय से पहले उठकर सरगी खानी चाहिए. स्नान के बाद, उन्हें अपनी सास द्वारा दिए गए नए वस्त्र पहनने चाहिए. फिर, दोपहर में शुभ मुहूर्त देखकर, उन्हें चौथ माता और देवी गौरी की पूजा करनी चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए. इसके बाद, रात में चंद्रमा की पूजा करके व्रत खोलें.