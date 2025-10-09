Karwa Chauth 2025 Wishes : इन खास संदेशों से करवाचौथ पर करें अपने पार्टनर को विश, रिश्तों में घुलेगी मिठास..!
Karwa Chauth Wishes 2025 Wishes : करवा चौथ का पावन पर्व सुहागिनों के लिए विशेष महत्व रखता है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं. इस खास मौके पर अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजकर उनके जीवन में प्यार और खुशियों की मिठास घोलें.
करवा चौथ 2025: व्रत, परंपरा और पूजा
करवा चौथ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे इस साल 10 अक्टूबर 2025 यानी कल मनाया जाएगा. इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना करती हैं.
करवा चौथ विशेज और शुभकामनाएं
इस खास मौके पर लोग अपनी पत्नियों, दोस्तों और सखियों को करवा चौथ की शुभकामनाएं भेजते हैं. आप भी इस पावन दिन पर मैसेज, कोट्स और फोटो के जरिए अपनी भावनाएं साझा कर सकते हैं.
करवा चौथ की शुभकामनाएं
"जो मेरी हर मुस्कान की वजह है,
जो मेरी सारी खुशियों की वजह है,
ऐसे प्रिय पतिदेव को
करवा चौथ की बहुत-बहुत शुभकामनाएं !"
Karwa Chauth Wishes 1- दिन रहेगा मजबूत
"यह दिन हमारे बीच के प्यार को और मजबूत करेगा।
ईश्वर आपको दीर्घायु और सुख वैवाहिक जीवन प्रदान करे।
सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं!"
Karwa Chauth Wishes 2- एक खास रात
"चांद की चमक के साथ
सांसो की महक के साथ
श्रद्धा की रात लिए
विश्वास की सौगात लिए
पति की मंगल कामना लिए
आई है यह खास रात !
करवा चौथ की शुभकामनाएं !"
Karwa Chauth Wishes 3- मैंने तो हर पल बस की तुम्हारी मांग
"न की कभी सितारे की ख्वाहिश,
न मांग कभी चांद,
वे वहीं ठीक हैं जहां वे हैं,
मैंने तो हर पल बस की तुम्हारी मांग।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं!"
Karwa Chauth Wishes 4- चांदनी रात में झूम उठे वो
"नयनों में उम्मीद चमक रही,
मन में बस एक पुकार है।
चांदनी रात में झूम उठे वो,
जब दिखे पिया का दीदार है।
करवा चौथ की शुभकामनाएं"
Karwa Chauth Wishes 5- साजन की लंबी उम्र
"भूख-प्यास से थकी नहीं वो,
उसके मन में बस एक आस है।
साजन की लंबी उम्र मिले,
यही उसका विश्वास है।
करवा चौथ की शुभकामनाएं"