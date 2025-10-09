करवाचौथ से पहले Mouni Roy ने लाल चूड़ी पहन दिलों पर चलाई छुरियाँ, सुहाग का रंग छोड़ सफेद लहंगे में लगी अप्सरा

करवाचौथ का दिन सभी मैरीड महिलाओं के लिए खास होता हैं और वो इस दिन खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखना पसंद करती है. महिलाये इस दिन सोलह शृंगार करती है हाथों में मेहंदी, लाल चूड़ी खूबसूरत साड़ी पहनती है. इसी बीच एक्ट्रेस MOUNI ROY ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमे वो लाल चूड़ी, हाथों में आलता और लाल रंग नहीं बल्कि सफेद रंग के लहंगे में बिल्कुल अप्सरा लग रही है, फैन्स उनके इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.