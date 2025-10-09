करवाचौथ से पहले Mouni Roy ने लाल चूड़ी पहन दिलों पर चलाई छुरियाँ, सुहाग का रंग छोड़ सफेद लहंगे में लगी अप्सरा

करवाचौथ से पहले Mouni Roy ने लाल चूड़ी पहन दिलों पर चलाई छुरियाँ, सुहाग का रंग छोड़ सफेद लहंगे में लगी अप्सरा
करवाचौथ का दिन सभी मैरीड महिलाओं के लिए खास होता हैं और वो इस दिन खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखना पसंद करती है. महिलाये इस दिन सोलह शृंगार करती है हाथों में मेहंदी, लाल चूड़ी खूबसूरत साड़ी पहनती है. इसी बीच एक्ट्रेस MOUNI ROY ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमे वो लाल चूड़ी, हाथों में आलता और लाल रंग नहीं बल्कि सफेद रंग के लहंगे में बिल्कुल अप्सरा लग रही है, फैन्स उनके इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
मौनी रॉय ने दिया ग्रेसफुल अंदाज में पोज
मौनी रॉय इस फोटो में हाथ ऊपर उठाकर बहुत ही नेचुरल और ग्रेसफुल पोज़ दे रही हैं, आइवरी और गोल्ड का लहंगा उनके लुक को क्लासिक बनाता है. लाल चूड़ा और सोने की ज्वैलरी उनके हाथों और गले में झलक रही है, जिससे वह बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही हैं.
पूरी ब्राइडल एसेम्बल की खूबसूरती आई तस्वीर में नजर
इस फोटो में उनका लहंगा पूरी तरह फैलता दिख रहा है, दुपट्टे का गोल्ड बॉर्डर और शाइनिंग पैटर्न तस्वीर को और भी खूबसूरत बनाता है.
नेचुरल मेकअप ने मौनी ढा रही है कहर
क्लोज़-अप में मौनी के चेहरे पर मेकअप बिल्कुल नेचुरल लेकिन ग्लैमरस है, बोल्ड आईज़ और न्यूड लिप्स उनके लुक को परफेक्ट बनाते हैं. हाथों में लाल चूड़ी ने लुक में चार चाँद लगा दिए है.
मौनी की तस्वीर डे रही है फेयरी टेल वाइब
यह फोटो बिल्कुल फेयरी टेल जैसी वाइब दे रही है, मौनी का दुपट्टा हवा में बह रहा है और उनका पोज़ पूरी तरह ग्रेसफुल और खूबसूरत लग रहा है.
कैमरा में देख दिया कॉन्फिडेंट पोज
सफेद बैकग्राउंड में वह सामने की ओर देखकर अपने दुपट्टे और लाल चूड़ी को फ्लॉन्ट करती हुई नजर या रही है. उनके सोने के ब्लाउज की लेयरिंग उनके लुक को और भी रॉयल बनाती है.
साइड प्रोफाइल की खूबसूरती
मौनी का साइड प्रोफाइतील बहुत ही इंटिमेट और नेचुरल लग रहा है, वह दुपट्टा सम्हालते हुए सोच में डूबी दिखाई दे रही हैं और विंडो से आ हल्की रोशनी उनके चेहरे और ज्वैलरी को सॉफ्ट लाइट में हाईलाइट कर रही है.
क्लोज़-अप शॉट मे नजर आई बला की खूबसूरती
क्लोज़-अप शॉट में उनकी चोटी और गोल्ड पासा साफ दिख रहा है, हाथों के मूवमेंट से उनका लुक बेहद ग्रेसफुल और रॉयल लग रहा है. दुपट्टे की हल्की डिजाइन फोटो में सॉफ्टनेस और स्टाइल जोड़ रही है.
मौनी ने फ्लॉन्ट की बैक्लिट शॉट में की अपनी फूलों वाली चोटी
मौनी ने फ्लॉन्ट की बैक्लिट शॉट में की अपनी फूलों वाली चोटी और हाथ फैलाते हुए उनका पोज़ गॉडेस जैसी फील देता है. लाल चूड़ी और फ्लोइंग गारमेंट फोटो को विजुअली स्टाइलिश और ड्रीम-लाइक बनाते हैं.
