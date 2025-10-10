Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर लहंगा पहनने का है मन, तो झांक ले इन हसीनाओं के वॉर्डरोब में - Photo Gallery
Karwa Chauth 2025: करवाचौथ के इस खास मौके पर हर महिला चाहती है कि उसका लुक बिल्कुल परफेक्ट हो, अगर इस बार आप भी करवाचौथ पर ट्रेडिशनल और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं और लहंगा पहनने का मन बना रही हैं, तो ये वक्त है कुछ खूबसूरत इंस्पिरेशन लेने का.  बॉलीवुड की हसीनाएं हर साल अपनी ग्लैमरस वॉर्डरोब से हमें फैशन के नए ट्रेंड दिखाती हैं.  इस साल करवाचौथ पर उनके शानदार लेहंगों की झलक आपके लिए परफेक्ट गाइड बन सकती है. 

By: Anuradha Kashyap | Last Updated: October 10, 2025 12:19:19 PM IST

1/9

तारा सुतरिया

आप भी तारा सुतरिया के इस ऑरेंज लहंगे को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकती है , इसके साथ आप डीप डेक ब्लाउज और मिनिमल ज्वेलरी पहन सकते है.

2/9

सुहाना खान

सुहाना ने इस तस्वीर में फ्लोरल डिज़ाइन का लहंगा पहन रखा है , आप भी इस करवाचौथ ये ट्राई कर सकते है और इसके साथ अपने बालों में फ्लोरल हेयरस्टाइल बना सकते हैं.

3/9

श्रद्धा कपूर

इस तस्वीर में श्रद्धा ने ब्लू रंग का लहंगा पहना हुआ है, इस करवाचौथ ये एक परफेक्ट चॉइस हो सकता हैं और आप बालों में स्लीक बन बना कर इस लुक को कम्पलीट कर सकते है.

4/9

मौनी रॉय

आप भी मौनी रॉय के इस लुक को अपना सकते हैं, ये गोल्डन और लाइट पिंक लहंगा करवाचौथ के लिए एक दम परफेक्ट चॉइस होगा. इसके साथ आप वेवी कर्ल्स और हैवी इयरिंग पहन सकते हैं.

5/9

कटरीना कैफ

करवाचौथ पर महिलाएं लाल रंग के ऑउटफिट पहनती है और अगर आप इस बार लहंगा पहनने का सोच रही हैं तो आप कटरीना का ये लाल रंग का लहंगा ट्राई कर सकती है.

6/9

जहान्वी कपूर

अगर आपकी भी नई- नई शादी हुई है और पहला करवाचौथ है तो आप भी जहान्वी के इस पीकॉक पैटर्न वाले लहंगे को ट्राई कर सकती हैं.

7/9

दिव्या कुमार खोसला

आप भी दिव्या कुमार खोसला की तरह मल्टीकलर लहंगा पहन सकती हैं. जिसे देखकर आपके पति की नजरे आप पर टिक जएंगी.

8/9

आलिया भट्ट

आप भी आलिया की तरह पैरेट ग्रीन लहंगा पहन सकती है इसे लुक को आप फुल स्लीव ब्लाउज और खुले बाल के साथ कप्लीट कर सकती है.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

