Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर करें इलायची का ये चमत्कारी टोटका दूर होगी रिश्तों की कड़वाहट बढ़ेगा प्यार

Karwa chauth 2025 : करवा चौथ का व्रत पति-पत्नी के लिए विशेष होता है और इस व्रत का समापन चंद्रमा को अर्घ्य देकर किया जाता है. यह व्रत शुक्र और चंद्रमा को मजबूत करने का भी एक अवसर है, खासकर जब यह शुक्रवार को पड़े. शुक्र वैवाहिक सुख, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है, जबकि चंद्रमा मन के स्थिति को प्रभावित करता है. कमजोर शुक्र रिश्तों में कलह, ब्रेकअप और तलाक का खतरा बढ़ा सकता है. इस साल करवा चौथ शुक्रवार को पड़ रहा है और इस दिन शुक्र को प्रसन्न करने के उपाय किए जा सकते हैं.