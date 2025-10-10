करवा चौथ पर वास्तु के अनुसार कौन सी 8 चीजें खरीदना है शुभ और लाभकारी?

करवा चौथ की पूजा और व्रत की तैयारी में कुछ खास चीजों की खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि इन वस्तुओं को खरीदने से व्रती महिलाओं को व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है और उनकी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं.तो चलिए जानते ऐसी कौन सी चीजें है जो करवा चौथ पर खरीदना चाहिए.