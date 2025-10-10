करवा चौथ पर वास्तु के अनुसार कौन सी 8 चीजें खरीदना है शुभ और लाभकारी? - Photo Gallery
करवा चौथ पर वास्तु के अनुसार कौन सी 8 चीजें खरीदना है शुभ और लाभकारी?

करवा चौथ की पूजा और व्रत की तैयारी में कुछ खास चीजों की खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि इन वस्तुओं को खरीदने से व्रती महिलाओं को व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है और उनकी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं.तो चलिए जानते ऐसी कौन सी चीजें है जो करवा चौथ पर खरीदना चाहिए.

By: Komal Singh | Published: October 10, 2025 11:35:04 AM IST

1/9

करवा मिट्टी या पीतल का

करवा चौथ की पूजा में करवा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है. इसे जल से भरकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है. सुंदर डिजाइन वाला करवा लेना शुभ माना जाता है.

2/9

सोलह श्रृंगार का सामान

इस दिन सुहागिन स्त्रियाँ सोलह श्रृंगार करती हैं. इसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, काजल, बिचुए आदि शामिल होते हैं. ये न केवल परंपरा हैं, बल्कि सुहाग का प्रतीक भी माने जाते हैं.

3/9

नई चूड़ियाँ और बिछुए

लाल या हरे रंग की चूड़ियाँ और चांदी के बिछुए पहनना बहुत शुभ माना जाता है. ये सुहाग की निशानी होते हैं और करवा चौथ की पूजा में पहनना अनिवार्य होता है.

4/9

मेहंदी

करवा चौथ से एक दिन पहले ही मेहंदी लगाई जाती है. ऐसा माना जाता है कि जितना गहरा मेहंदी का रंग होगा, पति का प्यार उतना ही गहरा होगा.

5/9

पूजा थाली और दीया सेट

एक खूबसूरत पूजा थाली में करवा, रोली, चावल, दीया और अन्य पूजन सामग्री रखी जाती है. आजकल डेकोरेटेड थालियां बाजार में मिलती हैं जो पूजा को और भी आकर्षक बनाती हैं.

6/9

नई साड़ी या सूट

इस दिन नई कपड़े पहनना शुभ माना जाता है , खासकर लाल, पीला या गुलाबी रंग. यह रंग समृद्धि और शुभता का प्रतीक माने जाते हैं.

7/9

मिठाइयाँ और फल

करवा चौथ की पूजा में मिठाइयाँ और फल चढ़ाए जाते हैं. यह पूजा के बाद व्रत खोलने के लिए भी जरूरी होते हैं.

8/9

मंगलसूत्र और सिंदूर

अगर आप चाहें तो इस दिन नया मंगलसूत्र या सिंदूर खरीद सकती हैं. ये विवाह और रिश्ते की मजबूती का प्रतीक होते हैं.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

