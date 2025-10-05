इन बॉलीवुड हसीनाओं ने करवा चौथ को कहा No –पीछे की वजह जानकर आपको भी लगेगा झटका! - Photo Gallery
इन बॉलीवुड हसीनाओं ने करवा चौथ को कहा No –पीछे की वजह जानकर आपको भी लगेगा झटका!

करवा चौथ हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेन्ट व्रत माना जाता है, इस दिन महिलाएँ अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं. बॉलीवुड की कई हीरोइनें इस अवसर पर पूरी शिद्दत और ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ फंक्शन में शामिल होती हैं, हालांकि कुछ एक्ट्रेस इस व्रत को नहीं रखतीं, लेकिन वे त्यौहार की खुशियाँ और रौनक में अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाती हैं

By: Anuradha Kashyap | Last Updated: October 5, 2025 1:02:19 PM IST

इन बॉलीवुड हसीनाओं ने करवा चौथ को कहा No –पीछे की वजह जानकर आपको भी लगेगा झटका! - Photo Gallery
ट्विंकल खन्ना

ट्विंकल खन्ना अपने पति अक्षय कुमार के लिए व्रत नहीं रखतीं क्योंकि उन्हें भूखे रहकर उपवास रखने का कोई तर्क या लॉजिक समझ में नहीं आता.

इन बॉलीवुड हसीनाओं ने करवा चौथ को कहा No –पीछे की वजह जानकर आपको भी लगेगा झटका! - Photo Gallery
करीना कपूर खान

करीना कपूर खान अपने पति सैफ अली खान के लिए व्रत नहीं रखतीं, उनका ऐसा मानना है कि पति की लंबी उम्र के लिए भूखा रहना जरूरी नहीं है.

इन बॉलीवुड हसीनाओं ने करवा चौथ को कहा No –पीछे की वजह जानकर आपको भी लगेगा झटका! - Photo Gallery
सोनम कपूर

सोनम कपूर व्रत नहीं रखतीं क्योंकि उनका मानना है कि प्यार को दिखाने के लिए उपवास जरूरी नहीं है, वे केवल पूजा समारोह और उत्सव में शामिल होती हैं.

इन बॉलीवुड हसीनाओं ने करवा चौथ को कहा No –पीछे की वजह जानकर आपको भी लगेगा झटका! - Photo Gallery
हेमा मालिनी

हेमा मालिनी का मानना है कि पति के लिए प्यार दिल में होना चाहिए, भूखे रहकर व्रत रखना जरूरी नहीं है.

इन बॉलीवुड हसीनाओं ने करवा चौथ को कहा No –पीछे की वजह जानकर आपको भी लगेगा झटका! - Photo Gallery
रत्ना पाठक शाह

रत्ना पाठक शाह अपने पति नसीरुद्दीन शाह के लिए व्रत नहीं रखतीं, उनका कहना है कि पति की लंबी उम्र के लिए उपवास जरूरी नहीं होता.

इन बॉलीवुड हसीनाओं ने करवा चौथ को कहा No –पीछे की वजह जानकर आपको भी लगेगा झटका! - Photo Gallery
दीपिका पादुकोण

दीपिका पादुकोण व्रत नहीं रखतीं क्योंकि उनका मानना है कि भूखे रहकर प्यार को जाहिर नहीं किया जा सकता.

इन बॉलीवुड हसीनाओं ने करवा चौथ को कहा No –पीछे की वजह जानकर आपको भी लगेगा झटका! - Photo Gallery
मीरा राजपूत

शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने व्रत न रखने का फैसला किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में बताया कि वे भूखे रहकर व्रत रखने में विश्वास नहीं करतीं.

इन बॉलीवुड हसीनाओं ने करवा चौथ को कहा No –पीछे की वजह जानकर आपको भी लगेगा झटका! - Photo Gallery
Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

इन बॉलीवुड हसीनाओं ने करवा चौथ को कहा No –पीछे की वजह जानकर आपको भी लगेगा झटका! - Photo Gallery

