इन बॉलीवुड हसीनाओं ने करवा चौथ को कहा No –पीछे की वजह जानकर आपको भी लगेगा झटका!

करवा चौथ हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेन्ट व्रत माना जाता है, इस दिन महिलाएँ अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं. बॉलीवुड की कई हीरोइनें इस अवसर पर पूरी शिद्दत और ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ फंक्शन में शामिल होती हैं, हालांकि कुछ एक्ट्रेस इस व्रत को नहीं रखतीं, लेकिन वे त्यौहार की खुशियाँ और रौनक में अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाती हैं