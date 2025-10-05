इन बॉलीवुड हसीनाओं ने करवा चौथ को कहा No –पीछे की वजह जानकर आपको भी लगेगा झटका!
करवा चौथ हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेन्ट व्रत माना जाता है, इस दिन महिलाएँ अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं. बॉलीवुड की कई हीरोइनें इस अवसर पर पूरी शिद्दत और ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ फंक्शन में शामिल होती हैं, हालांकि कुछ एक्ट्रेस इस व्रत को नहीं रखतीं, लेकिन वे त्यौहार की खुशियाँ और रौनक में अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाती हैं
ट्विंकल खन्ना
ट्विंकल खन्ना अपने पति अक्षय कुमार के लिए व्रत नहीं रखतीं क्योंकि उन्हें भूखे रहकर उपवास रखने का कोई तर्क या लॉजिक समझ में नहीं आता.
करीना कपूर खान
करीना कपूर खान अपने पति सैफ अली खान के लिए व्रत नहीं रखतीं, उनका ऐसा मानना है कि पति की लंबी उम्र के लिए भूखा रहना जरूरी नहीं है.
सोनम कपूर
सोनम कपूर व्रत नहीं रखतीं क्योंकि उनका मानना है कि प्यार को दिखाने के लिए उपवास जरूरी नहीं है, वे केवल पूजा समारोह और उत्सव में शामिल होती हैं.
हेमा मालिनी
हेमा मालिनी का मानना है कि पति के लिए प्यार दिल में होना चाहिए, भूखे रहकर व्रत रखना जरूरी नहीं है.
रत्ना पाठक शाह
रत्ना पाठक शाह अपने पति नसीरुद्दीन शाह के लिए व्रत नहीं रखतीं, उनका कहना है कि पति की लंबी उम्र के लिए उपवास जरूरी नहीं होता.
दीपिका पादुकोण
दीपिका पादुकोण व्रत नहीं रखतीं क्योंकि उनका मानना है कि भूखे रहकर प्यार को जाहिर नहीं किया जा सकता.
मीरा राजपूत
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने व्रत न रखने का फैसला किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में बताया कि वे भूखे रहकर व्रत रखने में विश्वास नहीं करतीं.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है