  • Home>
  • Gallery»
  • कार्तिक आर्यन से लेकर ऋतिक रोशन तक, भोजपुरी गानों पर लगा चुके हैं ठुमके; बॉलीवुड इन वायरल भोजपुरी गानों का है दीवाना

कार्तिक आर्यन से लेकर ऋतिक रोशन तक, भोजपुरी गानों पर लगा चुके हैं ठुमके; बॉलीवुड इन वायरल भोजपुरी गानों का है दीवाना

Bhojpuri Hit Songs: भोजपुरी संगीत की शक्ति ‘लॉलीपॉप लागेलु‘ (पवन सिंह) जैसे वायरल हिट के रूप में चमकती है, जो यूट्यूब, रीलों और शादियों पर धूम मचाती है और फिल्मों को पछाड़ देती है. सुपर 30 के सेट पर ऋतिक रोशन ने किया डांस; बहन के संगीत में कार्तिक आर्यन. ‘छलकता हमरो जवनिया‘, ‘लाल घाघरा‘ और ‘छठ घाटे चली’ जैसे छठ ट्रैक राज्य भर में सुपरहिट हैं.


By: Heena Khan | Published: December 31, 2025 10:14:10 AM IST

Follow us on
Google News
कार्तिक आर्यन से लेकर ऋतिक रोशन तक, भोजपुरी गानों पर लगा चुके हैं ठुमके; बॉलीवुड इन वायरल भोजपुरी गानों का है दीवाना - Photo Gallery
1/5

‘लॉलीपॉप लागेलू’

पवन सिंह का 2015 का गाना ‘लॉलीपॉप लागेलू’ एल्बम का ट्रैक था, जिसे YouTube पर दस लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिले, और यह बिना किसी बड़ी फिल्म की कहानी के ही ब्लॉकबस्टर बन गया. इसके कैची बीट्स और डांस मूव्स ने YouTube पर इसे वायरल कर दिया, और फैंस ने अबू धाबी में क्रिकेट मैचों जैसे इवेंट्स में इसे रीक्रिएट किया.

You Might Be Interested In
कार्तिक आर्यन से लेकर ऋतिक रोशन तक, भोजपुरी गानों पर लगा चुके हैं ठुमके; बॉलीवुड इन वायरल भोजपुरी गानों का है दीवाना - Photo Gallery
2/5

'छलकता हमरो जवनिया'

2016 में पवन सिंह और प्रियंका सिंह पर फिल्माए गए 'भोजपुरिया राजा' के इस गाने ने लगभग 700 मिलियन यूट्यूब व्यूज हासिल किए, जो फिल्म की कहानी पर भारी पड़ा.

कार्तिक आर्यन से लेकर ऋतिक रोशन तक, भोजपुरी गानों पर लगा चुके हैं ठुमके; बॉलीवुड इन वायरल भोजपुरी गानों का है दीवाना - Photo Gallery
3/5

‘लाल घाघरा’

पवन सिंह का शिल्पी राज और नम्रता मल्ला के साथ 2022 का यह फोक हिट गाना बहुत ज़्यादा स्ट्रीम हुआ, जिससे यह देसी शादियों में रील्स के लिए एक ज़रूरी गाना बन गया.

You Might Be Interested In
कार्तिक आर्यन से लेकर ऋतिक रोशन तक, भोजपुरी गानों पर लगा चुके हैं ठुमके; बॉलीवुड इन वायरल भोजपुरी गानों का है दीवाना - Photo Gallery
4/5

छठ पूजा स्पेशल भोजपुरी गाने

खेसारी लाल यादव का ‘छठ घाटे चली’ और पवन सिंह का ‘माई रोवत होईहे’ जैसे गाने सीज़नल प्लेलिस्ट पर छाए रहते हैं, और अक्सर पूजा के दौरान कम बजट की फिल्मों को भी पॉपुलर बना देते हैं. त्योहारों के समय YouTube पर रिलीज़ होने वाले गाने, भक्ति रील्स के साथ मिलकर बिहार से UP तक राज्यों में भक्ति की भावना फैलाते हैं. शादी के गाने और इमोशनल लिरिक्स साल भर हिट बने रहते हैं.

You Might Be Interested In
कार्तिक आर्यन से लेकर ऋतिक रोशन तक, भोजपुरी गानों पर लगा चुके हैं ठुमके; बॉलीवुड इन वायरल भोजपुरी गानों का है दीवाना - Photo Gallery
5/5

राज्य भर में सुपरहिट

लाल घाघरा' और 'छठ घाटे चली' जैसे छठ ट्रैक राज्य भर में सुपरहिट हैं.

Tags:
bhojpuri songsbollywoodhritik roshanKartik Aryan
कार्तिक आर्यन से लेकर ऋतिक रोशन तक, भोजपुरी गानों पर लगा चुके हैं ठुमके; बॉलीवुड इन वायरल भोजपुरी गानों का है दीवाना - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कार्तिक आर्यन से लेकर ऋतिक रोशन तक, भोजपुरी गानों पर लगा चुके हैं ठुमके; बॉलीवुड इन वायरल भोजपुरी गानों का है दीवाना - Photo Gallery
कार्तिक आर्यन से लेकर ऋतिक रोशन तक, भोजपुरी गानों पर लगा चुके हैं ठुमके; बॉलीवुड इन वायरल भोजपुरी गानों का है दीवाना - Photo Gallery
कार्तिक आर्यन से लेकर ऋतिक रोशन तक, भोजपुरी गानों पर लगा चुके हैं ठुमके; बॉलीवुड इन वायरल भोजपुरी गानों का है दीवाना - Photo Gallery
कार्तिक आर्यन से लेकर ऋतिक रोशन तक, भोजपुरी गानों पर लगा चुके हैं ठुमके; बॉलीवुड इन वायरल भोजपुरी गानों का है दीवाना - Photo Gallery