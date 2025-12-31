कार्तिक आर्यन से लेकर ऋतिक रोशन तक, भोजपुरी गानों पर लगा चुके हैं ठुमके; बॉलीवुड इन वायरल भोजपुरी गानों का है दीवाना

छठ पूजा स्पेशल भोजपुरी गाने

खेसारी लाल यादव का ‘छठ घाटे चली’ और पवन सिंह का ‘माई रोवत होईहे’ जैसे गाने सीज़नल प्लेलिस्ट पर छाए रहते हैं, और अक्सर पूजा के दौरान कम बजट की फिल्मों को भी पॉपुलर बना देते हैं. त्योहारों के समय YouTube पर रिलीज़ होने वाले गाने, भक्ति रील्स के साथ मिलकर बिहार से UP तक राज्यों में भक्ति की भावना फैलाते हैं. शादी के गाने और इमोशनल लिरिक्स साल भर हिट बने रहते हैं.