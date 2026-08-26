Datura: क्या सच में खतरनाक होता है धतूरा? कर्नाटक में क्यों लिया गया इसपर बड़ा एक्शन; 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फूड लाइसेंस की रोक
Karnataka Datura Ban: कर्नाटक सरकार ने धतूरे के फल और बीजों की ऑनलाइन बिक्री को लेकर बड़ा कदम उठाया है. अधिकारियों ने Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket के फूड लाइसेंस को अगले आदेश तक निलंबित करने का निर्देश दिया है. मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य और फूड सेफ्टी से जुड़ा है.
ऑनलाइन बिक रहे थे धतूरे के फल और बीज
Food Safety and Drug Administration के मुताबिक, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर FSSAI लाइसेंसे/रजिस्ट्रेशन के तहत धतूरे के फल और बीज बिक्री के लिए प्रदर्शित किए जा रहे थे. इसके सामने आने के बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
आखिर क्या है धतूरा?
धतूरा को अंग्रेजी में Thorn Apple के नाम से जाना जाता है. अलग-अलग राज्यों में इसके अलग नाम हैं, जैसे तेलुगु में 'Ummetha Puvvu' और तमिल में Umathai. यह एक ऐसा पौधा है जिसमें जहरीले गुण पाए जाते हैं.
क्यों खतरनाक माना जाता है धतूरा?
कर्नाटक के Food Safety and Drug Administration ने कहा कि धतूरा में जहरीला पदार्थ होता है. इसके फल और बीजों का सेवन स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. इसलिए इन्हें खाने या मानव उपभोग के लिए बेचना, बांटना या प्रचारित करना गंभीर चिंता का विषय माना गया.
मई में आंध्र प्रदेश में सामने आया था धतूरा का मामला
इस साल मई में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक परिवार धतूरे के फूल से बनी दाल खाने के बाद बीमार पड़ गया था. परिवार को यह आइडिया एक वायरल इंस्टाग्राम वीडियो से मिला था. खाना खाने के करीब चार घंटे बाद तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा.
अब कर्नाटक में धतूरे पर क्या हुई कार्रवाई?
सरकार ने सभी संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को धतूरा के फल और बीजों की ऑनलाइन लिस्टिंग, विज्ञापन और प्रमोशन तुरंत हटाने का आदेश दिया है. साथ ही इन्हें खाने या मानव उपभोग के लिए बेचने और वितरित करने पर रोक लगा दी गई है.
Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket पर क्या असर?
अधिकारियों को इन प्लेटफॉर्म से जुड़े प्रतिष्ठानों और विक्रेताओं के लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन पर भी तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है. तीनों प्लेटफॉर्म के फूड लाइसेंस का निलंबन अगले आदेश तक रहेगा. अनुपालन रिपोर्ट मिले के बाद संबंधित पक्षों को सुनवाई का मौका दिया जाएगा और उसके बाद निलंबन हटाने पर अलग से फैसला लिया जा सकता है.