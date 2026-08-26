Datura: क्या सच में खतरनाक होता है धतूरा? कर्नाटक में क्यों लिया गया इसपर बड़ा एक्शन; 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फूड लाइसेंस की रोक

Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket पर क्या असर?

अधिकारियों को इन प्लेटफॉर्म से जुड़े प्रतिष्ठानों और विक्रेताओं के लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन पर भी तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है. तीनों प्लेटफॉर्म के फूड लाइसेंस का निलंबन अगले आदेश तक रहेगा. अनुपालन रिपोर्ट मिले के बाद संबंधित पक्षों को सुनवाई का मौका दिया जाएगा और उसके बाद निलंबन हटाने पर अलग से फैसला लिया जा सकता है.