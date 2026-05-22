Karj Mukti Ke Upay: हनुमान चालीसा से लेकर सूर्य अर्घ्य तक, जानिए कर्ज मुक्ति के आसान उपाय

Karj Mukti Ke Upay: कर्ज से राहत पाने के लिए लोग सुबह मंदिर में घी का दीपक जलाना, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक रखना, घर की साफ-सफाई और कपूर जलाना, जरूरतमंदों को भोजन कराना, शुभ दिन पर आर्थिक लेन-देन करना और सुबह सूर्य को जल अर्पित करने जैसे उपायों को अपनाते हैं. इन उपायों को सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने में सहायक माना जाता है.