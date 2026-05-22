Karj Mukti Ke Upay: हनुमान चालीसा से लेकर सूर्य अर्घ्य तक, जानिए कर्ज मुक्ति के आसान उपाय
कर्ज मुक्ति के लिए आध्यात्मिक उपाय अपनाने की परंपरा
भारतीय परंपरा में कर्ज और आर्थिक समस्याओं से राहत पाने के लिए कई आध्यात्मिक उपाय बताए गए हैं. इन उपायों का उद्देश्य केवल आर्थिक स्थिति नहीं बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक सोच को मजबूत करना भी माना जाता है.
घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना
सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है. ऐसा करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और घर का माहौल शांत और पवित्र महसूस होता है.
हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना
मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक शक्ति बढ़ती है और भय व तनाव कम होने की मान्यता है. इसे आत्मविश्वास और साहस बढ़ाने वाला माना जाता है.
पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना
शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना कई लोग शुभ मानते हैं. ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने और जीवन में स्थिरता आने की मान्यता है.
आर्थिक लेन-देन के लिए शुभ दिन का ध्यान रखना
कई लोग मानते हैं कि बुधवार और शुक्रवार को आर्थिक लेन-देन करना बेहतर होता है, जिससे पैसों की स्थिति अधिक संतुलित और व्यवस्थित बनी रहती है.
घर की साफ-सफाई और कपूर जलाने की परंपरा
घर में नियमित साफ-सफाई और कपूर जलाना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और वातावरण को हल्का व सकारात्मक बनाए रखने में मददगार माना जाता है.
सुबह सूर्य को जल अर्पित करना
सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करना और प्रार्थना करना आत्मविश्वास बढ़ाने, मन को स्थिर करने और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करने का एक सरल उपाय माना जाता है.